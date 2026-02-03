ରାତି 11ଟା ପରେ ଶୋଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ମାଡିବସିବ ଏହି ସବୁ ରୋଗ
Published : February 3, 2026 at 1:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁକି ରହିବା ଓ ଶୋଇବା । ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 11 ଟା ପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ । ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ରାତି 11ଟା ପରେ ଶୋଇବା ଦ୍ବାରା ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଡାକ୍ତର ଦୀକ୍ଷ୍ସାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଅଛି । ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଦିନ ତମାମ ଫୋନରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ । ଯାହା ଅନେକ ମସସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢାଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ । ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ନିଦ୍ରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ସତେଜ ରଖିଥାଏ । ଭଲ ନିଦ୍ରା ଆମ ମନ ଓ ଶରୀରରୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ଏଥିସହ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରେ ।
ରାତି 11ଟା ପରେ ଶୋଉଥିଲେ ସାବଧାନ !
ୟୁରୋପୀୟ ହେଲଥ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଜରୁରୀ । ଯଦି ରାତିରେ ଭଲଭାବେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ ତେବେ ଦିନସାରାରେ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଡାକ୍ତର ଦୀକ୍ଷ୍ସାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 11ଟା ପରେ ଶୋଇବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା କେବଳ ନିଦ ଗୁଣବତା ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପାଚନକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି:
ବ୍ରିଟିଶ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଶୋଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 10ରୁ 11ଟା । ତାପରେ ଶୋଇବା ଦ୍ବାରା ହୃଦରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢିପାରେ ।
ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି?
ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ରାତି 11ଟା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ବଡି କ୍ଲକ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଓ ଆରମଦାୟକ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହା ସକାଳେ ଥକ୍କାପଣ ଓ ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଚାପ ଓ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଯହା ଫଳରେ ଚିଡଚିଡା ହେବେ ଓ କୌଣସି ଜନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ଯାସ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।
ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ:
ବ୍ରିଟିଶ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ୍ବେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି , ଯାହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ହାଇଥାଏ ଓ ପାଚନକ୍ରିୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ।
(ବିଦ୍ର:ଏହା ଇଟିଭି ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ, ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷଣା, ଅଦ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଏହି ସୂଟନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ ।)