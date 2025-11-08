ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଲୁକରେ ଅନେକ ଫିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟି ପଛର ରାଜ...

ETV Bharat / lifestyle

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 11:51 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । ପୁଷ୍ପା, ଆନିମଲ, ଛାବା ଏବେ ଥାମା ଭଳି ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା । ତେବେ କେବଳ ଅଭିନୟ ନୁହଁ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଦେଶରେ ନିଜର ଏକ ଫ୍ୟାନବେସ୍ ବି ବନାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫୋଲର୍ସ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନେକ ଝିଅ ଓ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋଲୋ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଭଳି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ବି ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟୁଟି ରାଜ୍ କ'ଣ ?

ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବ୍ୟୁଟି ରାଜ୍:-

ଏହା ଫୋଲୋ କରନ୍ତି ରଶ୍ମିକା:

ହାଇଡ୍ରେସନ:

ଯେବେ ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିମ୍ ତଥା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି । ରଶ୍ମିକା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । କେତେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଲୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବା ତ୍ବଚାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ସଠିକ ରଖିବା । ତ୍ବଚା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଏହାର କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୋଷିକାକୁ ନିରନ୍ତର ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଶରୀରରୁ ସମୟେ ସମୟେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିସ୍ରା ଓ ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ ।

କ୍ଲିନ୍‌ଜିଂ:

ନିଜ ତ୍ବଚାକୁ ଚମକଦାର ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ କ୍ଲିନଜିଂ କୁହାଯାଏ । ରଶ୍ମିକା ଏହା କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ସେ ନିଜର ସ୍କିନ କେୟାର ରୁଟିନର ଏକ ଅଂଶ କରିନେଇଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ମେକଅପ୍ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କସ୍ମେଟିକସ୍ ଓ ଅବଶେଷ ତ୍ବଚାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ତ୍ବଚା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ । ରଶ୍ମିକା ଚେହେରାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିମର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସଥା ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ବରଫର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ଲୋମଛିଦ୍ର ଖୋଲିଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବର୍ଜନା , ଧୂଳି, ମାଟିର କଣିକା ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ରଶ୍ମିକା ଏପରି ଦୁଇଥର ନିଜର ଚେହେରା ସଫା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ତ୍ବଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ ।

ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ:

ତ୍ବଚାକୁ ଚମକଦାର ବନାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ନଚେତ୍ ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଶ୍ଚରାଇଜ ବିନା ତ୍ବଚାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାରୁ ରଶ୍ମିକା ନିୟମିତ ରୂପେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ତ୍ବଚାର କୋଷିକାମାନେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ତ୍ବଚା ନରମ ଓ କୋମଳ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ବହୁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବଦଳରେ ସେ ହାଲୁକା ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତି । ସାରା ଦିନ ତ୍ବଚା କୋମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ମଶ୍ଚରାଇଜରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ସନସ୍କ୍ରିନ:

ରଶ୍ମିକା ନିଜର ତ୍ବଚାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ୟୁଭି କିରଣ(UV Rays)ରୁ ତ୍ବଚାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନସ୍କ୍ରିନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ SPF-30 ସନସ୍କ୍ରିନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ବାହାରକୁ ଗଲେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ।

ନାଇଟ କେୟାର:

କେବଳ ଦିନରେ ହିଁ ନୁହେଁ ରଶ୍ମିକା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି । ରାତି ସମୟରେ କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବତଃ ସଠିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏଣୁ ରାତି ସମୟରେ ତ୍ବଚାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଶୋଇବା ଆଗରୁ ନିଜର ଚେହେରା ସଫା ରଖନ୍ତୁ । ମେକଅପ୍ ହଟାଇ ଏହା ପରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ । ନାଇଟ କ୍ରିମ କିମ୍ବା ସିରମ୍‌ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ନିଜ ତ୍ବଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ସିରମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଥିବା ସିରମ୍ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ । ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚେହେରାରୁ ମୃତ କୋଶିକା ମାନେ ହଟି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଚମକଦାର ଚେହେରା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ରଶ୍ମିକା କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତିକ ଉପାୟ:

ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । କେବେ କେବେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି । ସେ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ମହୁ, ଘି କୁଆଁରୀ ଓ ହଳଦୀର ମିଶ୍ରଣ ବନାଇ ମୁହଁରେ ଲବାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଆମ ତ୍ବଚାର କୋଷିକାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଥିବା Anti Inflammatory ଗୁଣ ତ୍ବଚାକୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

(Disclaimer: ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ପଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ETV ଭାରତ ଏହି ସୂଚନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

