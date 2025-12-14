ଖରମାସରେ 3 ରାଶି ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା, ଧନ ଓ କ୍ୟାରିଅର ହେବ ପ୍ରଭାବିତ !
ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖରମାସ । ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : December 14, 2025 at 7:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ । ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ସକାଳ 4:27ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ଖରମାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବୃଷ ରାଶି:
ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଖରମାସ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସମୟ ରହିବ ।
ମକର ରାଶି:
ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ବୈବାହିକ ଜୀବନେର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ପାଣି ଓ ନିଆଁ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଭାବପ୍ରବଣତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ ରାଶି:
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଖରମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ନଚେତ୍ ସଫଳତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଫିସ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ତୁରନ୍ତ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଲୋକଙ୍କ ଛଳନାତ୍ମକ କଥାକୁ ବୁଛି ନପାରି ଫସିଯାଇ ପାରନ୍ତି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖରମାସ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଶି ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଘଟଣା, ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଭଲ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)