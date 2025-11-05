ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ
ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । କାହାକୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : November 5, 2025 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ/ଲାଭ ରହିବ | ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ | ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ | କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଦିନଟି ସୁଖରେ ନିଜ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସହ କଟିବ | ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ।
ବୃଷ: କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି | ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି | ଯାହାକି ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ | ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସମାନରେ ବାଧା ଆସିବ । ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । କର୍ମରେ ଆଗେଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ |
ମିଥୁନ: ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ସମାଗମର ସୁଯୋଗ ଅଛି । ଅବିବାହିତ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାଥି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ ସହ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୌଜ ମଜଲିସ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ/ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ | ମହିଳା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କାମ କରିବେ | ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ୱାଦ ମିଳିବ । ନିଜ କାମରୁ ଶୁଭ ଫଳ, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଖବର ତଥା ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲ ବନେଇବାରେ ସହାୟକ ହେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଦିନଟିରେ ମନ ଭଲ ରହିବ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିବେ । ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଖୁସି ରହିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଆଶା ଅଛି । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମନ ନିବେଶ କରିବେ । ଅଫିସ୍ କାମରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ ହେବ । ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସୁବିଧା ଆଶା କରାଯାଇଛି । ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଅନସ୍ଥ ଭଲ ରହିବ |
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେବ । ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣବାଚ୍ୟ ହେବ । ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ | ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି | କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗି ପାରନ୍ତି | ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ | ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖବର ପାଇବେ | ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗିରହିବ । ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବେ ।
କନ୍ୟା: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ ବଢିଆ ଅଟେ । ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବାସି ଖାଦ୍ୟ ତଥା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜର ବାକ୍ୟାଳାପ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପାଣି,ନଦୀ,ପୋଖରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ | ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ |
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ | ସାଙ୍ଗ ସାଥିଙ୍କ ମେଳରେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ । କିଣାକିଣି କରିବେ । ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ | ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ । ଜୀବନ ସାଥି ସହ ସମ୍ୱନ୍ଧ ଅତି ଭଲ ରହିବ । ଏହିଦିନ ଜୀବନ ଜୀବନ ସାଥି ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜିଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ କାଟିବେ । ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମେଳରେ ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବେ । ନିଜ ପିତୃପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ୱାଦ ପାଇ ମନ ଉତଫୁଲିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି | ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଏକ ଶୁଭଦିନ ହେବ | ମାନଷିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ | ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଘଟଣା ମାନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମିଳିତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ ଓ ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ | ପାଣି ଏବଂ ମହିଳା ଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ସାବଧାନତା ସହକାରେ କରନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ହାନି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |
ମକର: ଏହି ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଅଳସୁଆମୀ ଏବଂ ଥକାମୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ଦିନଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ ଯାହାକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କଠିନ ହେବ ଏପରି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଉ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ । ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି । ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାବଧାନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମତାକୁ ଛଡାଇନେବ । ଗତ ପନ୍ଦରଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ଦିନଟି ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଦାର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ସମାଜ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ଭାବନା, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ତାରକା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯାତ୍ରାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଦୟାଶୀଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଦେବ । ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ହରାଇବାର ବାହାନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ହିସାବ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ଧିରେ ଧିରେ ସମୟ ଠିକ୍ ହେବ ।