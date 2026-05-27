କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି; ୬ ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ
2 ଜୁନ୍ 2026ରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 6 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ।
Published : May 27, 2026 at 2:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 2 ଜୁନ୍ 2026ରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନ 2:25ଟା ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶି ଛାଡି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ "ହଂସ ରାଜଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ, 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଏହା 6ଟି ରାଶିର ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । 6 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ।
ଏହି 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ:
ମେଷ:
ଏହି ଗୋଚର ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ଆଣିବ । ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।
କର୍କଟ:
ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ଚାକିରିର ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବ ।
ସିଂହ:
ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନୀ-ଆମଦାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ । କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ଓ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବେ ।
ତୁଳା:
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ।
ବିଛା:
ସମାଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ମୀନ:
ବୃହସ୍ପତି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିବାରୁ, ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହର ପଥ ସୁଗମ ହେବ ।
ବିଶେଷ ଧ୍ୟନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଜୁନ୍ 2ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ମଧ୍ୟରେ, ଜୁଲାଇ 14ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ରହିବେ । ଏହି ଅସ୍ତ ସମୟରେ, କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଉତ୍ସବ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ: ୫ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)