IRCTC ଆଣିଲା ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର
ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : November 4, 2025 at 3:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଏହାର ମନମୋହକ ଦୃଶ୍ୟ, ଧଳା ପ୍ରସ୍ତରଭର୍ତ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନ ଥାଏ । ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସୂଚୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି କେବେ ପ୍ଲାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କ'ଣ ଆପଣ ବି ନିଜର ଆଗାମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୁହକୁ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ । ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Explore the beauty of Andaman's white sand beaches with IRCTC. Enjoy quick and easy ferry booking with multiple digital payment options and instant ticket download. Visit https://t.co/F8GuGC2Q9Z and book your ride to paradise! pic.twitter.com/1OKtMrJvvw— IRCTC (@IRCTCofficial) November 3, 2025
IRCTCର ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ:
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଏକ ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜର ନାମ 'ଏଲ୍ଟିସି ସ୍ପେଶାଲ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏମ୍ରାଲ୍ଡସ୍' ରଖାଯାଇଛି ।
ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ବୀପ, ଧଳା ବାଲି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୂଦ୍ର ଉପକୂଳ, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଓ ପ୍ରବାଳ ଦ୍ବୀପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ।
ଏହି 'ଏଲ୍ଟିସି ସ୍ପେଶାଲ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏମ୍ରାଲ୍ଡସ୍' ପ୍ୟାକେଜଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଭ୍ରମଣ ରିହାତି ଛାଡ(ଏଲ୍ଟିସି) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 6 ଦିନିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ । ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ ।
- ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର
- ରସ୍ ଦ୍ୱୀପ
- ନର୍ଥ ବେ ଦ୍ୱୀପ
- ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ
- ନିଲ୍ ଦ୍ୱୀପ
20 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ:
ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ 6 ଦିନ ଓ 5 ରାତି ଧରି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ । ଏହି ଟୁର ଆସନ୍ତା 20 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା 25 ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର, ରସ୍ ଦ୍ୱୀପ, ନର୍ଥ ବେ ଦ୍ୱୀପ, ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ନୀଳ ଦ୍ୱୀପ ଆଦି ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 48,990ଟଙ୍କା ରହିବ । ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ 3 ଷ୍ଟାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ:
- ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଏସି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
- ଦ୍ବୀପରୁ ଦ୍ବୀପ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତଗତ ଡ଼ଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କ୍ରୁଜର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
- ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରବେଶ ପରମିଟ୍, ଟିକଟ ଓ ଡ଼ଙ୍ଗାର ଶୁଳ୍କ ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ସାମିଲ ରହିବ ।
- ନୋଟ: ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ୟାକେଜଟିକୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,ସେମାନେ ଆଇଆର୍ସିଟିସିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ୱେବସାଇଟ ବା Authorized IRCTC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏନେଇ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ।
କେଉଁ ଦିନ କେଉଁଠାରେ ବୁଲିବେ...
ପ୍ରଥମ ଦିନ: 20 ନଭେମ୍ବର ସକାଳ 8.25 ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । 12.30 ସମୟରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡାମାନର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ । ହୋଟେଲରେ ଚେକ ଇନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦ୍ବିପହରରେ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ ଓ କର୍ବିନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ । ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ରାତି ବିତାନ୍ତୁ ।
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ: ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପରେ, ଆପଣ ରସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପସାଗର ବୁଲିପାରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରିକା ନୌସେନା ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ନିଆଯିବ । ଏହା ପରେ, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ରାତି ବିତାନ୍ତୁ ।
ତୃତୀୟ ଦିନ: ଏହି ଦିନ ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧାନଗର ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ସେଠାରେ ରାତି ବିତାନ୍ତୁ ।
ଚତୁ୍ର୍ଥ ଦିନ: ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଓ ନୀଳ ଦ୍ବୀପକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯିବ ।
ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭରତପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସୁର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ସେଠକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ ।
ଷଷ୍ଠ ଦିନ: ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସକାଳ 7.25 ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ ଦିନ 11:45ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅବତରଣ କରବ ।