ETV Bharat / lifestyle

IRCTC ଆଣିଲା ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର

ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଆର୍‌ସିଟିସି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

You can visit Andaman and Nicobar Islands for 5 days at a very low cost, know how and how much you will have to spend.
You can visit Andaman and Nicobar Islands for 5 days at a very low cost, know how and how much you will have to spend. (southandaman.nic.in)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଏହାର ମନମୋହକ ଦୃଶ୍ୟ, ଧଳା ପ୍ରସ୍ତରଭର୍ତ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନ ଥାଏ । ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସୂଚୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି କେବେ ପ୍ଲାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କ'ଣ ଆପଣ ବି ନିଜର ଆଗାମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୁହକୁ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ । ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

IRCTCର ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ:

ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଇଆର୍‌ସିଟିସି ଏକ ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜର ନାମ 'ଏଲ୍‌ଟିସି ସ୍ପେଶାଲ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏମ୍‌ରାଲ୍ଡସ୍' ରଖାଯାଇଛି ।

You can visit Andaman and Nicobar Islands for 5 days at a very low cost, know how and how much you will have to spend.
You can visit Andaman and Nicobar Islands for 5 days at a very low cost, know how and how much you will have to spend. (southandaman.nic.in)

ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପ ସମୂହ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ବୀପ, ଧଳା ବାଲି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୂଦ୍ର ଉପକୂଳ, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଓ ପ୍ରବାଳ ଦ୍ବୀପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ।

ଏହି 'ଏଲ୍‌ଟିସି ସ୍ପେଶାଲ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏମ୍‌ରାଲ୍ଡସ୍' ପ୍ୟାକେଜଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଭ୍ରମଣ ରିହାତି ଛାଡ(ଏଲ୍‌ଟିସି) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 6 ଦିନିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ । ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ ।

You can visit Andaman and Nicobar Islands for 5 days at a very low cost, know how and how much you will have to spend.
You can visit Andaman and Nicobar Islands for 5 days at a very low cost, know how and how much you will have to spend. (southandaman.nic.in)
  • ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର
  • ରସ୍ ଦ୍ୱୀପ
  • ନର୍ଥ ବେ ଦ୍ୱୀପ
  • ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ
  • ନିଲ୍ ଦ୍ୱୀପ

20 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ:

ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ 6 ଦିନ ଓ 5 ରାତି ଧରି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ । ଏହି ଟୁର ଆସନ୍ତା 20 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା 25 ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର, ରସ୍ ଦ୍ୱୀପ, ନର୍ଥ ବେ ଦ୍ୱୀପ, ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ନୀଳ ଦ୍ୱୀପ ଆଦି ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 48,990ଟଙ୍କା ରହିବ । ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ 3 ଷ୍ଟାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।

କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ:

  1. ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଏସି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
  2. ଦ୍ବୀପରୁ ଦ୍ବୀପ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତଗତ ଡ଼ଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କ୍ରୁଜର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
  3. ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରବେଶ ପରମିଟ୍, ଟିକଟ ଓ ଡ଼ଙ୍ଗାର ଶୁଳ୍କ ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ସାମିଲ ରହିବ ।
  4. ନୋଟ: ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ୟାକେଜଟିକୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,ସେମାନେ ଆଇଆର୍‌ସିଟିସିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ୱେବସାଇଟ ବା Authorized IRCTC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏନେଇ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଏହି ସବୁ କଥା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ...

ଶୀତ ଋତୁରେ ଘରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଗରମ, ଲଗାନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗଛ

କେଉଁ ଦିନ କେଉଁଠାରେ ବୁଲିବେ...

ପ୍ରଥମ ଦିନ: 20 ନଭେମ୍ବର ସକାଳ 8.25 ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । 12.30 ସମୟରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡାମାନର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ । ହୋଟେଲରେ ଚେକ ଇନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦ୍ବିପହରରେ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ ଓ କର୍ବିନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ । ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ରାତି ବିତାନ୍ତୁ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ: ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପରେ, ଆପଣ ରସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପସାଗର ବୁଲିପାରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରିକା ନୌସେନା ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ନିଆଯିବ । ଏହା ପରେ, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ରାତି ବିତାନ୍ତୁ ।

ତୃତୀୟ ଦିନ: ଏହି ଦିନ ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧାନଗର ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ସେଠାରେ ରାତି ବିତାନ୍ତୁ ।

ଚତୁ୍ର୍ଥ ଦିନ: ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଓ ନୀଳ ଦ୍ବୀପକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯିବ ।

ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭରତପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସୁର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ସେଠକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ ।

ଷଷ୍ଠ ଦିନ: ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସକାଳ 7.25 ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ ଦିନ 11:45ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅବତରଣ କରବ ।

TAGGED:

ANDAMAN EMERALDS PACKAGE
IRCTC LAUNCHES NEWS TOUR PACKAGE
LTC SPECIAL ANDAMAN EMERALDS
ଆଇଆରସିଟିସି ଏଲଟିସି ପ୍ୟାକେଜ
LTC SPECIAL ANDAMAN EMERALDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.