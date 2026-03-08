International Womens Day: ନିଜ ପ୍ରିୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା
ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଟିଭି ଭାରତ ବିଶ୍ବର କୋଟି କୋଟି ନାରୀଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।
Published : March 8, 2026 at 10:34 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନାରୀ ତୁମେ ସର୍ବଂସହା । ତୁମେ ସମାଜର ସ୍ରଷ୍ଟା । ମାତୃ ରୂପେ ସ୍ନେହମୟୀ, ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପ୍ରେମୀ ଓ ସଖୀ, ଭଗିନୀ ରୂପେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ । ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଟିଭି ଭାରତ ବିଶ୍ବର କୋଟି କୋଟି ନାରୀଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।
ନାରୀ ଯେବେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଉପରୁ ଉଠେ ନାହିଁ । ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର, ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସେନାର ନେତୃତ୍ବ ଭଳି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ବହନ କରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ଠାରୁ ନେଇ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ନାରୀ ନିଜ ନାମରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ ରଚିଥାଏ ।
ସମାନତାର ଲଢେଇ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ । ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ଦିନରୁ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିଛି । ସମାନ ଦରମା, ସମାନ ଅଧିକାର, ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାରୀର ଅଧିକାର । ପରିଧି ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ଥିବା ମହିଳା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ, ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ, ସମାଜର ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 2026 ଥିମ୍:
ଚଳିତବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘଥିମ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ହେଲା 'ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ '(Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls.)। ଏହି ଥିମ୍ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି ।
ମହିଳା ଦିବସରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 2026ର ଥିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇଟିଭି ଭାରତ ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଫିଚର ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପର୍ବତର ଶିଖର ଠାରୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ପରିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରାମ କ୍ଷେତରୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ, ପୋଲିସ ହେଡକ୍ବାଟର ଠାରୁ ନେଇ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ।
ମହିଳା ଦିବସରେ ଏପରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ:
|ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 2026ର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା, ଦୟାଳୁ ମହିଳା, କ୍ଳାନ୍ତ ମହିଳା, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ।
|ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା! ତୁମେ ରୀତିବାଦୀ ଧାରଣା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲ । ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲ ଏନେଇ ଦୁନିଆକୁ ଅବଗତ କରିଚାଲ ।
|ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମୟରେ ଦିନଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି - ସେମାନଙ୍କୁ 2026 ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା।
|ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଥାଆନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ସେହି ଶକ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।
|ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ! ଆପଣଙ୍କର କଫି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ , ୱାଇ-ଫାଇ କନେକ୍ସନ ସ୍ଥିର ରହୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ଅପ୍ରତିରୋଧିତ ହେଉ ।