ଶୀତ ଋତୁରେ ଘରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଗରମ, ଲଗାନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗଛ
ଏପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଡ଼ୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗରମ ରଖିବା ସହିତ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ ।
Published : October 29, 2025 at 3:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତଦିନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦୂରରେ । ଏବେ ଠାରୁ ଶୀତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଘରକୁ ଇନଡ଼ୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି । ଏପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଡ଼ୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗରମ ରଖିବା ସହିତ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ । ଏହି ଇନ୍ଡ଼ୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇ ନଥାନ୍ତି ବରଂ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିଥାନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ଇନ୍ଡ଼ୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ସହିତ ଏକ ବାତାବରଣକୁ ସୁଧାରିଥାଏ ।
ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ(Snake Plant):
ବେଡ଼ରୁମ ବା ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ଏହି ଗଛରୁ ରାତି ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଘରର ପରିବେଶ ସଫା ରହିଥାଏ । ଏହା ବଢିବା ପାଇଁ କମ୍ ଆଲୋକ ଓ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ଏହା ହିଁ ଏହି ଗଛର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା । ତେଣୁ ଏହା ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ । ଏହି ଗଛକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ କମ୍ ଆଲୋକ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ବେଶି ପାଣି ଦେବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଏହାର ମୂଳ ସଢିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ ।
ପୋଥୋସ୍(ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ)(Money Plant):
ଏହି ଗଛର ସବୁଜ ପତ୍ର ଘରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସତେଜତା ଓ ଉଷ୍ମତା ଭରି ଦିଏ । ଏହା କମ୍ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଘରର ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ । ଶୀତ ଦିନରେ ଏହି ଗଛକୁ ଝରକା ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ମାଟିକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଘରର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ ।
ପିସ୍ ଲିଲି(Peace Lily):
ଏହା ସ୍ପାଥିଫାଇଲମ୍ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଅଟେ । ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପିସ୍ ଲିଲି କୁହାଯାଏ । ପିସ୍ ଲିଲିକୁ ଘରର ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଲାଭକର ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ବାଥରୁମ୍ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି । ଘରେ ଯଦି ଘରେ ହିଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଗାଇପାରିବେ । ଏହା ଘରେ ହିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଗଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥାଏ । ଯାହା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଘରର ଶୋଭା ବଢାଇଥାଏ । ଏହି ଗଛକୁ ସିଧାସଳଖ ଖରାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ଏହାର ମାଟିକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଏହାର ମୂଳରେ ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଏରିକା ପାମ୍(Areca Palm):
ଏହା ଏକ ଇନ୍ଡ଼ୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତାପମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଘରର ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ସଜାଇପାରିବେ ।
ସ୍ପାଇଡ଼ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ(Spider Plant):
ଏହି ଇନ୍ଡ଼ୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘରର ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ । ସ୍ପାଇଡ଼ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫର୍ମାଲଡ଼ିହାଇଡ୍, ଜାଇଲିନ୍ ଓ ଟୋଲ୍ୟୁନି ଭଳି ଗ୍ୟାସକୁ ଶୋଷଣ କରି ଅକ୍ସିଜେନ ଛାଡ଼ିଥାଏ । ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁନ୍ଦରତା ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଏହାର ପତ୍ର କାଟିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।