Mother's Day 2026: ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିନଟିଏ, ଏପରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇ ଖୁସି କରାନ୍ତୁ

ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମଦର୍ସ ଡେ' ବା ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ନିଜ ମା'ଙ୍କ ଦିନକୁ କିପରି ବିଶେଷ କରିପାରିବେ ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ...

MOTHERS DAY 2026 SPECIAL
ମଦର୍ସ ଡେ' (Getty)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 10, 2026 at 7:57 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମା' କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏକ ଆବେଗ । ମା’ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ବାର୍ଥ, ସୁଖ ଓ ସ୍ବପ୍ନର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ । ନିଜ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 12 ମାସରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଓ ଉପାସନା କରେ । ସେହି ଚିର ନମସ୍ଯ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମଦର୍ସ ଡେ' ବା ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନର ମହତ୍ତ୍ବ, ଇଚିହାସ ଓ ଏହାକୁ କିପରି ପାଳନ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ଜଣିବା....

ମଦର୍ସ ଡେ' (Getty Images)

ମଦର୍ସ ଡେ'ର ଥିମ୍:
ଚଳିତବର୍ଷ ମଦର୍ସ ଡେ'ର ଥିମ୍ ରହିଛି "The Great Unberdening"। ଅର୍ଥାତ ମା'ଙ୍କ ଉପରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋଝ ଯଥା: ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ବରେ ସହଭାଗିତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ମା'ଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ।

ମଦର୍ସ ଡେ' (Getty Images)

ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ' ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃ ଦିବସ ବା ମଦର୍ସ ଡେ' ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ମେ' 10 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଆଜି ସମସ୍ତ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ଦିନ ଅଟେ । ଆମ ଜୀବନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ସଫଳତା ପଛରେ ମା'ଙ୍କ ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ । ଆଜିର ଦିନରେ ମା'ଙ୍କର ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ତଥାପି ଆଜିର ଦିନକୁ ନିଜ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବା ।

ମଦର୍ସ ଡେ' (Getty Images)

କିପରି ଆଜିର ଦିନକୁ ବନାଇବେ ବିଶେଷ:


ଆଜିର ଦିନକୁ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ କିଛି ବୋଝ ହାଲୁକା କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଓ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ କରିପାରିବେ । ଏହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ।

ମଦର୍ସ ଡେ'ରେ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ?

  • ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍‌ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିନର୍ ପ୍ଲାନ କରିପାରିବେ
  • ନିଜେ ଘରେ ମା'ଙ୍କ ପସନ୍ଦର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ପାରିବେ ।
  • ଆପଣଙ୍କ ମା' ଯଦି ପଢା ପଢିରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ବା ଉପନ୍ୟାସ ବା ଡାୟରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ।
  • ଏହି ଦିନ ଆଖ ପାଖରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ମା'ଙ୍କୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇପାରିବେ
  • କିଛି ଭଲ ସିନେମା ଦେଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ

ମଦର୍ସ ଡେ' ଇତିହାସ:
ଏହି ଦିବସର ଇତିହାସ ପୁରାତନ ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ଯ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମା'ଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ସେହିପରି ରୋମାନ ମାନେ ଦେବୀ 'ସିବେଲେ'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମଦରିଂ ସନ୍‌ଡେ' ଭଳି ଉତ୍ସବ ସାମିଲ ଥିଲା । ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ' ମାସ 2 ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନକୁ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛେ ।

ମା'ଙ୍କୁ ନେଇ ଘରଟିଏ ଘର ହୋଇପାରିଥାଏ । ଘରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯିଏ ଖୋଜାପଡେ ସେ ହେଉଛି ମା' । କୋଳରେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଗଲେ ସାରା ଦୁନିଆର ଚିନ୍ତା ଯେପରି ଉଭେଇଯାଏ । ଆଜି ସେହି ଖାସ୍ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବନାନ୍ତୁ ।

