ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ? ରେଫ୍ରିଜରେଟର ତାପମାତ୍ରା ତମ୍ବା ବୋତଲ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : June 18, 2026 at 3:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋତଲ ଅପେକ୍ଷା ତମ୍ବା ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ତଥାପି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ? ଅନେକ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି । ତମ୍ବା ବୋତଲ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ରେଫ୍ରିଜରେଟର ତାପମାତ୍ରା ତମ୍ବା ବୋତଲ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ? ଏହାକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ?
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ବୋତଲର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ । ସାଧାରଣ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣିକୁ ଘରର ତାପମାତ୍ରାରେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ପାଣି ଏବଂ ତମ୍ବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ।
ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ତମ୍ବା ବୋତଲରୁ ପାଣି ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳି ସେଥିରେ କିଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବା ଭଲ । ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବୋତଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
ଏକ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ କେବଳ ସାଦା ପାଣି ରଖିବା ଭଲ । ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଫଳ ରସ କିମ୍ବା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ତମ୍ବା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ ।
ଯଦିଓ ବେଳେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତମ୍ବା ବୋତଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣିକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଭଲ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ବୋତଲର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତମ୍ବାର ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବେକରେ କଳା ଦାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ! ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ, ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମୁହଁରେ ଉଠୁଥିବା ବ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଆଜିଠୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ 'ହଳଦୀ ସଟ୍'
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)