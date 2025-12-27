ଶୀତ ଦିନରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ କିପରି ସତେଜ ରଖିବେ ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ..
ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ C ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ।
Published : December 27, 2025 at 8:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଭଳି ଖଟ୍ଟା ଫଳର ଆନନ୍ଦ ନେବାର ସଠିକ ସମୟ ଅଟେ । ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଗୁଡିକର ସ୍ବାଦ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ଏଗୁଡିକ ସତେଜ, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଭରପୂର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ C ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସତେଜ ରଖିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଜଲଦି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..
ବଜାରରୁ ସଠିକ ଲେମ୍ବୁ ବାଛନ୍ତୁ:
ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ସଠିକ ଲେମ୍ବୁ କିଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ବହୁତ ଟାଣ ଲେମ୍ବୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ ବାଛି କିଣନ୍ତୁ । ସତେଜ ଲେମ୍ବୁରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ରହିଥାଏ । ଦାଗ ଯୁକ୍ତ ଲେମ୍ବୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଫ୍ରିଜରେ ଏପରି ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ:
ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବହୁ ଲୋକ ବଜାରରୁ ଲେମ୍ବୁ କିଣି ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି । ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରି ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ଠିପି ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଲେମ୍ବୁ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ ।
ଫ୍ରିଜ ନଥିଲେ ଏପରି ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ:
ବିନା ଫ୍ରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲେମ୍ବୁକୁ ଷ୍ଚୋର କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ରଖିବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଏଗୁଡିକୁ ଟିସୁ ପେପରରେ ଗୁଡ଼ାଇ କୌଣସି ବୋତଲରେ ଭରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ବୋତଲକୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଲେମ୍ବୁ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇ ନଥାଏ ।
ଆଇସ୍ ଟ୍ରେ'ରେ ଏପରି ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଜଲଦି ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁରୁ ରସ ବାହାର କରି ଆଇସ୍ ଟ୍ରେରେ ଭରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହି କ୍ୟୁବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଜିପ୍ ଲକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ରସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଏଥିରୁ ଏକ କ୍ୟୁବ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଏପରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ...
- ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ପୋଛି ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଟିସୁ ପେପରରେ ଗୁଡାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା କାଚ ଜାର କିମ୍ବା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଜାରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଲେମ୍ବୁକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଲେମ୍ବୁକୁ ଶୁଖିଲା ଭାବେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ । ଓଦା ଅଂଶ ରହିଲେ ଏହା ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ।
