ଶୀତ ଦିନରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ କିପରି ସତେଜ ରଖିବେ ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ..

ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ C ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ।

how to store lemons for a long time in winter
ଶୀତ ଦିନରେ ଏପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ସତେଜ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 8:49 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଭଳି ଖଟ୍ଟା ଫଳର ଆନନ୍ଦ ନେବାର ସଠିକ ସମୟ ଅଟେ । ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଗୁଡିକର ସ୍ବାଦ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ଏଗୁଡିକ ସତେଜ, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଭରପୂର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ C ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସତେଜ ରଖିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଜଲଦି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..

ଶୀତ ଦିନରେ ଏପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ସତେଜ (ETV Bharat)

ବଜାରରୁ ସଠିକ ଲେମ୍ବୁ ବାଛନ୍ତୁ:

ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ସଠିକ ଲେମ୍ବୁ କିଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ବହୁତ ଟାଣ ଲେମ୍ବୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ ବାଛି କିଣନ୍ତୁ । ସତେଜ ଲେମ୍ବୁରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ରହିଥାଏ । ଦାଗ ଯୁକ୍ତ ଲେମ୍ବୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଶୀତ ଦିନରେ ଏପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ସତେଜ (ETV Bharat)

ଫ୍ରିଜରେ ଏପରି ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ:

ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବହୁ ଲୋକ ବଜାରରୁ ଲେମ୍ବୁ କିଣି ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି । ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରି ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ଠିପି ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଲେମ୍ବୁ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ ।

ଶୀତ ଦିନରେ ଏପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ସତେଜ (Getty Images)

ଫ୍ରିଜ ନଥିଲେ ଏପରି ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ:

ବିନା ଫ୍ରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲେମ୍ବୁକୁ ଷ୍ଚୋର କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ରଖିବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଏଗୁଡିକୁ ଟିସୁ ପେପରରେ ଗୁଡ଼ାଇ କୌଣସି ବୋତଲରେ ଭରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ବୋତଲକୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଲେମ୍ବୁ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇ ନଥାଏ ।

ଶୀତ ଦିନରେ ଏପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ସତେଜ (ETV Bharat)

ଆଇସ୍‌ ଟ୍ରେ'ରେ ଏପରି ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଜଲଦି ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁରୁ ରସ ବାହାର କରି ଆଇସ୍ ଟ୍ରେରେ ଭରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହି କ୍ୟୁବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଜିପ୍ ଲକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ରସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଏଥିରୁ ଏକ କ୍ୟୁବ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏପରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ...

  • ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ପୋଛି ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଟିସୁ ପେପରରେ ଗୁଡାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା କାଚ ଜାର କିମ୍ବା ଏୟାର ଟାଇଟ୍‌ ଜାରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଲେମ୍ବୁକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ଲେମ୍ବୁକୁ ଶୁଖିଲା ଭାବେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ । ଓଦା ଅଂଶ ରହିଲେ ଏହା ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ।

(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

