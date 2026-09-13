ଗଜାନନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ; ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଘରେ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : September 13, 2026 at 5:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାତି ପାହିଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା । ଏହି ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ପାରମ୍ପରିକ ମୋଦକ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦରେ ଏକ ନୂତନତ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରେ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ?
ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ:
- ୨ କପ୍ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍
- ଅଧ କପ୍ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ୍
- ୧ କପ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ
- ୩-୪ଟି କଟା ବାଦାମ
- କଟା ହୋଇଥିବା 3-4ଟି କାଜୁ-ବାଦାମ
- ୨-୩ଟି କଟା ପିସ୍ତା ବାଦାମ
- ୧ ଚାମଚ ଘିଅ
- ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସରେ କଡେଇ ବସାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ୧ କପ୍ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କୋରା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଅତି କମରେ ୨ରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜନ୍ତୁ । ନଡ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହୋଇଗଲା ପରେ, ଏହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ଏହାପରେ 'ଡବଲ୍ ବଏଲର୍' ପଦ୍ଧତିରେ ଚକୋଲେଟକୁ ତରଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା' ଉପରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ । ସେହି ପାତ୍ରରେ ଚକୋଲେଟ୍ ପକାନ୍ତୁ । ଚକୋଲେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଥିରେ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ପକାନ୍ତୁ । ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
ଏହାପରେ ଭଜା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କଟା ବାଦାମ, କାଜୁ ଏବଂ ପିସ୍ତା ପକାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଏକ ମୋଦକ ଛାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ମୋଦକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ନେଇ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଛାଞ୍ଚରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋଦକ ବାହାର କରି ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ସଜାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।