ମୂଷା ନ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିବାର ଉପାୟ ମିଳିଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ହଟାଇବେ

ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିସ୍କୁଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ।

ମୂଷା ନ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିବାର ଉପାୟ ମିଳିଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ହଟାଇବେ (Canva)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 11:17 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରେ ମୂଷା ଦେଖିଲେ କଣ ଆପଣ ଡ଼ରି ଯାଆନ୍ତି କି ? ଘରେ ପଶି ଏମାନେ ଅଳିଆ ଅସନା କରିବା ସହିତ ଘରର ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣ ସାଧାରଣ ମୂଷାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଜାରରେ ମୂଷା ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୂଷା ନ ମାରି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନସର୍ ସିପ୍ରା ରାୟ ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ । ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ହୋଇପାରିବ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ....

ଆବଶ୍ୟକ ସମଗ୍ରୀ:

  • ବିସ୍କୁଟ(ମିଠା କିମ୍ବା ଲୁଣି)
  • ବେକିଂ ସୋଡ଼ା
  • ସୋରିଷ ତେଲ

ବିଧି:

ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ରଖି ଅଧ ଚାମୁଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଓ ଭିନେଗାର ପକାନ୍ତୁ । ଭିନେଗାର ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରୁ ଫେଣ ବାହାରିବ । ଏହା ପରେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ । ସାରା ବିସ୍କୁଟରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତେଲର ବାସ୍ନା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରତି ମୂଷାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନିଜର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖି ଆପଣ ଏହାକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇ ପାରିବେ ।

ମୂଷା ନ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିବାର ଉପାୟ ମିଳିଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ହଟାଇବେ (ETV Bharat)

କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

ଏହି ବିଧିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିସ୍କୁଟକୁ ଘରେ ଥିବା ଫଟା ସ୍ଥାନ, ରୋଷେଇ ଘରେ, କାଉଁଟର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୂଷାଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବେଶି ରହିଛି, ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ବିସ୍କୁଟ ଫାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେପରି ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କିପରି କାମ କରେ ଏହି ଫର୍ମୁଲା:

ଏହି ଉପାୟ ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ବାରା ମୂଷା ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମୂଷା ପେଟକୁ ଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମୂଷାକୁ ଅସ୍ଥିର ଅମୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ।

ମୂଷା ନ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିବାର ଉପାୟ ମିଳିଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ହଟାଇବେ (ETV Bharat)

ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ:

ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅଟେ । ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସାବଧାନ ଉପାୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ । ନିଜ ଘରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା ମୂଷାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ । ଏହି ଉପାୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

