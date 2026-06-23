ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ମଜା ନେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ...
ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ଲୋରିନ ଚର୍ମ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ଓ କେଶ ଝଡ଼ିବାର କାରଣ ସାଜେ । ଜାଣନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ...
Published : June 23, 2026 at 4:45 PM IST
SKIN AND HAIR CARE FOR SWIMMERS , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ ବା ସୁଇମିଂ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ । କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି । ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ କଟାଇବା ଦ୍ବାରା ଅଫିସ୍ର ଚିନ୍ତା ଓ ଶରୀରର ଥକ୍କାପଣ ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ସନ୍ତରଣ କରିବା ଶରୀର ଓ ମନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଇମିଂପୁଲରେ ସନ୍ତରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଖିଲା କେଶ ଓ ତ୍ବଚା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ କ୍ଲୋରିନ ହୋଇଥାଏ । ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଣିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଓ କେଶ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ । ଆପଣ ଯଦି ନିରନ୍ତର ସନ୍ତରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ କିପରି ନିଜ କେଶ ଓ ତ୍ବଚାକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ?
ଆମେ ଯେବେ କ୍ଲୋରିନ ଯୁକ୍ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପାଣି ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳକୁ ଛଡାଇ ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ହୋଇ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ । ସେହିପରି କ୍ଲୋରିନ ଆମ କେଶର ସୁରକ୍ଷାବଳୟ ସ୍ତରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ଫଳରେ କେଶର ନମନୀୟତା ଦୂର ହୋଇ ଏହା ଅଡୁଆ, ଶୁଖିଲା ଓ ଝାଡୁ ପରି ହୋଇଯାଏ । କେତକଙ୍କ ଚୁଟି ଅଗ୍ରଭାଗ 2 ଫାଳ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷ କରି କେଶ ରଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କେଶ ବେଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବେ ?
ଆମେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାଣିକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ । ମାତ୍ର ଏହା ଶରୀରର ତ୍ବଚା ଓ କେଶ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇ ନପାରେ ।
- ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ପଶିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀର ଓ କେଶକୁ ସଫା ସାଧା ପାଣିରେ ଓଦା କରି ନିଅନ୍ତୁ । ଆମ ତ୍ବଚା ଓ କେଶ ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ସଫା ପାଣିରେ ଓଦା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସାଦା ପାଣି ଟାଣି ନେଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଯେବେ ସୁୁଇମିଂ ପୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏହା ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନାହିଁ ।
- ଏହା ପରେ ଆପଣ ଏକ ହାଲୁକା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ କିମ୍ବା ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋସନ ଲଗାଇପାରିବେ । ଏହା ତ୍ବଚାରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଣି ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚା ଶୁଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟଡୋର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
- କେଶକୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲିଭ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଡିସନର୍ କିମ୍ବା ସିଲିକନ୍ ଆଧାରିତ ସିରମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଫଳରେ କ୍ଲୋରିନ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଭଲ ସ୍ବିମ୍ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ?
ସୁ୍ୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ଆସିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଭାବେ ଶରୀରକୁ ନ ଧୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ।
- ସଫା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମେ ସଫା ପାଣିରେ ତୁରନ୍ତ ଶରୀର ଓ କେଶ ଧୋଇ ଗାଧାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଶରୀର ଓ କେଶରେ ଜମି ରହିଥିବା କ୍ଲୋରିନ କଣିକା ଶୀଘ୍ର ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
- ସାମ୍ପୋ ଓ କଣ୍ଡିସନର୍
ଏହା ପରେ ଏକ ଜେଣ୍ଟାଲ ସାମ୍ପୋ କିମ୍ବା ପହଁରାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ପୋ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ । ଏହା କେଶରୁ ବଳକା କ୍ଲୋରିନ କଣିକାକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ କେଶକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ସାମ୍ପୋ କରିବା ପରେ କଣ୍ଡିସନର୍ ଲଗାଇବାକୁ ଭୂଲିବେ ନାହିଁ । କାରଣ କ୍ଲୋରିନ ଯୋଗୁଁ କେଶରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗେ । ଏକ ଭଲ କଣ୍ଡିସନର୍ କେଶ ଝଡିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ।
- ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:
ଶେଷରେ ଭଲଭାବେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଆମ ଶରୀରକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ମୂଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଆପଣେଇବା ଦ୍ବାରା ଚର୍ମ ଓ କେଶର କ୍ଷତି ବିନା ଆପଣ ସ୍ବିମିଂ ପୁଲର ସଠିକ ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ ।
Source:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4351252/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7911264/
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)