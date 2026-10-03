ଚମକଦାର ତ୍ବଚା ପାଇଁ 'ସିଟ୍ ମାସ୍କ' ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ
ସିଟ ମାସ୍କକୁ କେବଳ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
Published : October 3, 2026 at 12:49 PM IST
ଆଜିକାଲି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ପାଇଁ ସିଟ୍ ମାସ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାଲଟିଲାଣି । ଏହା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଆମ ତ୍ବଚା ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାର୍ଲର ଯିବା ଓ ଫେସିଆଲ୍ କରାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନଥାଏ । ମାତ୍ର 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଅବସର ମିଳିଥାଏ ।
ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ତ୍ବଚାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଉଭେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବହୁ ଲୋକ ତ୍ବଚାରେ ଶୁଷ୍କତା, ତୈଳାକ୍ତ ତ୍ବଚା ଓ କଳାଦାଗ ଆଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଚୟନ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ଭରସା କରି ନିଜ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମାସ୍କ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସିଟ୍ ମାସ୍କ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆସନ୍ତୁ ଏନେଇ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ପାଇଁ କେଉଁ ମାସ୍କ ଉପଯୋଗୀ?
ସଭିଙ୍କର ତ୍ବଚା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ପାଇଁ କେଉଁ ମାସ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣନ୍ତୁ ...
ଶୁଷ୍କ ତ୍ବଚା ପାଇଁ:
ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଏଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ (hyaluronic acid), ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଓ ସେରାମାଇଡ୍ (ceramides) ଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶୁଷ୍କତାକୁ ହଟାଇଥାଏ ।
ତୈଳୀୟ ତ୍ବଚା ପାଇଁ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତୈଳାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ବିଶେଷ କରି ସେଣ୍ଟେଲା ଏସିଆଟିକା (Centella asiatica) ଓ ନାୟାସିନାମାଇଡ୍ (Niacinamide) ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ତ୍ବଚା:
ଏପରି ତ୍ବଚା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ତ୍ବଚାରେ କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ଏହାଦ୍ବାରା ତ୍ବଚାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପରଫ୍ୟୁମ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସିଟ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହଁ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଫଣ ପନ୍ଥେନୋଲ୍ (Panthenol) ଓ ସେରାମାଇଡ୍ (Ceramides) ଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋଟା ଆକାରର ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ପରଫ୍ୟୁମ ଭରା ସିଟ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାର ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାରେ ଅତ୍ଯଧିକ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସିଟ୍ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ସିଟ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା:
- ସିଟ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଥିବା କିଛି ସିରମ୍ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହାତ ଓ ବେକରେ ଲଗାଇ ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ।
- ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁହକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ସିଟ୍ ମାସ୍କକୁ ଭଲ ଭାବେ ନେଇ ମୁଁହରେ ଲଗାଇନିଅନ୍ତୁ ।
- ଏହାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ତ୍ବଚାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତ୍ବଚାରେ ଏହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ତ୍ବଚାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଥା ନାଲି ପଡିବା, ଫୁଲିଯିବା କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଧୋଇ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ ।
କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ସିଟ୍ ମାସ୍କକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କିମ୍ବା ହଠାତ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ସିଟ୍ ମାସ୍କ କ'ଣ?
ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଏକ ପତଳା କପଡ଼ାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋ ଜେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏସେନ୍ସ (Essence) କୁହାଯାଇଥାଏ ।
ଏହାକୁ ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ସିଧାସଳଖ ତ୍ବଚାର ଉପର ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚା ନମନୀୟ ହେବା ସହିତ ସତେଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ୍ବଚାରେ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନଥାଏ । ବରଂ ଏହା ଶୁଷ୍କ ତ୍ବଚାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।