ETV Bharat / lifestyle

ବନତାରା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ

ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ବନତାରା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଏଠାରେ ବୁଲି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ବନତାରାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

How much Anant Ambani spends on World's Wildlife conservation center Vantara
ବନତାରା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ (PMO video Screenshot)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 11:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ବନତାରା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ରିଲାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍‌ର ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହିତ ବନତାରା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଠାରେ ତାଜମହଲ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ।

ବନତାରା ବୁଲି ଦେଖିବା ବେଳେ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବନତାରାର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଏହାକୁ କିପରି ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସେ ।

How much Anant Ambani spends on World's Wildlife conservation center Vantara
ବନତାରା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ (PMO video Screenshot)

ବନତାରା କଣ?

ବନତାରା ଏକ ବୃହତ ଆନିମଲ ୱେଲଫେଆର ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଅଟେ । ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ଜାମନଗରରେ ରହିଛି । ଏହା ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏହାକୁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏହା 3500ଏକରରେ ବିସ୍ତୃତ । ଏଠାରେ 150,000ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଖିବାକୁ କୌଣସି ପଞ୍ଚ ତାରକା ରିସୋର୍ଟ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ, କଇଁଛ, ଘୋଡ଼ା ସମେତ ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ।

କେତେଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଅ ବନତାରା ଉପରେ?

କିଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବନତାରାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 150 ରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯାଏ ।

ବନତାରା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା:

  • ବନତାରାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବା ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ
  • ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଯାତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ
  • ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଟ୍
  • ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର

ଏହି ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ।

ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ କିପରି ଚଳାନ୍ତି ବନତାରା:

ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦାରଖ କରନ୍ତି । ସେ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହିତ ରିହାବିଲିଟେସନ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ଅଣସରକାରୀ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବନ୍ୟପ୍ରଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗୀଦାରୀ, ତଥା ଏଠାରେ ଗାଇଡ଼ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ ତଥା ଜନସାଧାକରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ । ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

VANTARA ANNUAL EXPENDITURE
ANNUAL EXPENDITURE ON VANTARA
WHAT IS VANTARA PROJECT
DONALD TRUMP JR IN VANTARA
DONALD TRUMP JR IN VANTARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.