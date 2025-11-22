ବନତାରା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ
ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ବନତାରା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଏଠାରେ ବୁଲି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ବନତାରାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 22, 2025 at 11:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ବନତାରା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ରିଲାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହିତ ବନତାରା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଠାରେ ତାଜମହଲ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ।
ବନତାରା ବୁଲି ଦେଖିବା ବେଳେ ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବନତାରାର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଏହାକୁ କିପରି ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସେ ।
ବନତାରା କଣ?
ବନତାରା ଏକ ବୃହତ ଆନିମଲ ୱେଲଫେଆର ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଅଟେ । ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ଜାମନଗରରେ ରହିଛି । ଏହା ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏହାକୁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏହା 3500ଏକରରେ ବିସ୍ତୃତ । ଏଠାରେ 150,000ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଖିବାକୁ କୌଣସି ପଞ୍ଚ ତାରକା ରିସୋର୍ଟ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ, କଇଁଛ, ଘୋଡ଼ା ସମେତ ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ।
କେତେଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଅ ବନତାରା ଉପରେ?
କିଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବନତାରାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 150 ରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯାଏ ।
ବନତାରା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା:
- ବନତାରାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବା ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ
- ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଯାତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ
- ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଟ୍
- ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର
ଏହି ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ।
ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ କିପରି ଚଳାନ୍ତି ବନତାରା:
ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦାରଖ କରନ୍ତି । ସେ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହିତ ରିହାବିଲିଟେସନ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ଅଣସରକାରୀ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବନ୍ୟପ୍ରଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗୀଦାରୀ, ତଥା ଏଠାରେ ଗାଇଡ଼ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ ତଥା ଜନସାଧାକରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ । ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ