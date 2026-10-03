ନିଦରୁ ଉଠି ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ଉପାୟରେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀ...
ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନକୁ ଚାହିଁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ,ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ସତେଜ ରଖିବ ।
Published : October 3, 2026 at 4:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ କିଛି ନ ଭାବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଇମେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏହି ଉପାୟ ସକାଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାଏ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ :
ସକାଳର ପ୍ରଥମ 30 ମିନିଟ୍ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ, ବିଛଣାରୁ ଉଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ନ ଦେଖି ଆରାମରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ । ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ । ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମେସେଜ ସହିତ ନୁହେଁ ।
ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ :
ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପିଇବା ଏକ ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ । ଫୋନରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ନିଜ ଯତ୍ନ ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନଟି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେପରିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କିମ୍ବା ଟିକିଏ ଚାଲିବା ।
ଶରୀରକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ । ବହୁତ ଭାରି ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ, କିଛି ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, ହାଲୁକା ଚାଲିବା କିମ୍ବା ସରଳ ଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଯଦିଓ ବହୁତ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ:
ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଦିନର ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ । ଆଜି କେଉଁ ତିନୋଟି କାମ ପ୍ରଥମେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ।
ଫୋନ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ସହଜ ଉପାୟ:
ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଏକ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରନ୍ତୁ । କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏହାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖି ଶୋଇପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ରୋକିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।