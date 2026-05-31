ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ । କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : May 31, 2026 at 6:52 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ବଳବାନ ହୋଇପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଓ ବାକ୍ୟାଳାପ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ୱନ କରନ୍ତୁ । କଥା କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ | ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝଡଝଞ୍ଜା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନୂତନ କର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦୁର୍ନାମ ରଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି ।
ବୃଷ: କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ଯୋଗ ଅଛି । ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ କିମ୍ୱା ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ହେବ ଯେପରି ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି । ମୋଟ ଉପରେ ଗ୍ରହିକ ପ୍ରଭାବ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ରହିବ । ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଗୃହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଖୁସୀମୟ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ନିଜର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନ ଯୋଗୁଁ ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ । ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଓ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ନ ଥିବରୁ ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଦେଇପାରେ । ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କରିବା ଉଚିତ୍ ।
କନ୍ୟା: ନଭାବି ନଚିନ୍ତି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ହସ କୌତୁହଳରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମିଳନ ହେବ ।
ତୁଳା: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିବାର ଜଣା ପଡୁନାହିଁ । ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବର ଦିନ । କୌଣସି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ସହିତ ନିଜକୁ ସଜାଇ ନେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦୁନିଆ ବାହାର ଅନୁଭବ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଶା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ ପଡିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଏବଂ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ।
ଧନୁ: ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ । ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବ । ରାଗିବା ଏବଂ କଥା କହିବାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । କଚେରୀ କାମକୁ ସାବଧାନତା ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଅଯଥା କାମରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଘଟଣା ବହୁଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମିଳନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରୀୟଜନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ବହୁ ଦିନ ହେଲା ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏହି ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସେହି ଖୋଜିବା ଶେଷ ହେବ । କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଘରେ କିଛି ଅନୁକୂଳ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଦିନସାରା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇପାରନ୍ତି । ବଡ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ । ମାନ୍ଦାପଣ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇପାରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଭଲ ହୋଇ ନପାରେ । ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଉଧାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କାରବାରେ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।