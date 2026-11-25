ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା
ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ । କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 25, 2026 at 9:22 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଵାଧୀନ ହେବେ । ମଲ୍ ବୁଲି କିମ୍ଵା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଇପାରନ୍ତି । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ପାଖ ସ୍ଥାନକୁ ବରଂ ହେଉ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଆପଣ ଖୁସି ମନରେ ଯୋଜନା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଘରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହା ଥାଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ । ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କିମ୍ଵା ବୁଲାବୁଲିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରିବେ ଓ କେତେବେଳେ ବାଟ ବଦଳାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଉଚିତ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରି ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇପାରେ । ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ । ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଏହା ଛଡା ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କ୍ରିଡାବିତ ଓ ସୃଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର କଳାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ | ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ।
କନ୍ୟା: ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ସମୟ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଜୁଥିଲେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମଜା ଦେବ । ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସଂପକୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ । ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କ ଘର ଓ ଏହାର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଏହାର ସକାରାତ୍ମକତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଏକ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବ | କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ଆଶା କରିବା ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ । ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଉଛି ।
ଧନୁ: ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ରାତି ସାରା ମଜା କରିବା ସମୟ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଆନ୍ତୁ | କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯଦିଓ ଆପଣ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି | ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଓ ନାଚଗୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି | ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ମକର: ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ଓ ସେୟାର ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରନ୍ତି ଓ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ସୁଯୋଗ ପ୍ରଚୁର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡିକୁ ଖେଳେଇବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ।
ମୀନ: ଗଭୀର ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଦିନସାରା ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳ୍ପନାତ୍ମକ ଭାବରେ ରହି ପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ପରିସର ପୁରାପୁରି ସଫା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆରାମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ।