ସର୍ଜରୀର ପଡିବନି ଆବଶ୍ୟକତା, ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ

ଅର୍ଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ତଥାପି, କିଛି ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅର୍ଶ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କେବଳ ଏଥିରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣନ୍ତି । କେତେକ ଲୋକ ଅର୍ଶ ବା ପାଇଲ୍ସର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମଳଦ୍ବାର ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେଲେ ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପଡିବା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇ, ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନ ଫୁଲିଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମଳଦ୍ବାର ନିକଟରେ ରକ୍ତନଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଅର୍ଶ ହେବାର କାରଣ:

  • କମ୍ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
  • ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା
  • ଗର୍ଭାବସ୍ଥା
  • ମେଦ ବହୁଳତା

ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଶ ସ୍ବତଃ ଭାବେ ଠିକ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢିଗଲେ ସର୍ଜରୀର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ...

ନିୟମିତ ମଳତ୍ୟାଗ:

ନିୟମିତ ଭାବେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟରେ ଫାଇବର ଆଦି ଜିନିଷକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଦିନ ସାରା ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ମଳତ୍ୟାଗ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି ହେଲେ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।

ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ:

ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପେଟର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ।

ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର:

ଅର୍ଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫାଇବରରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖୁବ ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବା ଗୁଡିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସିଝାନ୍ତୁ । ପରିବାରୁ ସୁପ୍ ତିଆରି କରି ପିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ । ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । କମ୍ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ ।

ସୀମିତ ତେଲ ଓ ଘିଅର ମାତ୍ରା:

ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ତେଳ ଓ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସମ୍ଭବତଃ ଖୁବ କମ୍ ପରିମାଣର ତେଲ ଓ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ନଡ଼ିଆ ତେଲର ବ୍ୟବହାର:

କିଛି ଲୋକ ଅର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି । ବହୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଶୌଚ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଜଳାପୋଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଶେକ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।

ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:

ଦୈନିକ 2ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଯେତେ ପାଣି ପିଇବେ ଏହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପେଟରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବେ ସଫା ହୋଇଯାଏ ।

ଜିରା ଓ ପାନମହୁରୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:

ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଜିରା କିମ୍ବା ପାନମହୁରୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଜିରା ଓ ପାନମହୁରୀକୁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ଭିଜାନ୍ତୁ । ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ମିଶାଇ ପିଇ ନିୟନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ।

ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରା ବେଳେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିଥାଉ । ଏପରି ସମୟରେ କୁଶନ ଯୁକ୍ତ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ । କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାୟକୁ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିଲେ ଅର୍ଶ ସ୍ବତଃ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।

(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

