ETV Bharat / lifestyle

ବିନା ଏୟାର ଫ୍ରେଶନର୍‌ରେ ଫୁଲ ଭଳି ମହକିବ ଘର, ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ...

ଘରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମହକାଇବା ଏତେ ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ ଗଛ ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ...

Home gardening fragrant house plants that makes home smell good
ଘରକୁ ମହକାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର ଫ୍ରେଶନର୍ କିଣିବା ବଦଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଗଛ... (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 4:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ସେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ମହକ ଦେବାରେ ସଫଳ ଅଟନ୍ତି । ହେଲେ ଏହା ଘରର ପରିବେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସତେଜତା ଭରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସତେଜତା ଓ ମହକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ କିଛି ଗଛକୁ ନିଜର ଘରର ବଗିଚା, ବାଲକୋନୀ ଏପରି କି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ । ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଧରିଥିବା ଡ଼ାଳ ପୂରା ପରିବେଶକୁ ନିଜର ବାସ୍ନାରେ ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ । କୁତ୍ରିମ ବାସ୍ନା ଠାରୁ ଏହି ବାସ୍ନା ଘରେ ଏକ ସତେଜତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥାଏ । ଆମେ ଏପରି 6ଟି ଗଛ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ...

Madagascar Jasmine
Madagascar Jasmine (Getty Images)

1. ମାଡାଗାସ୍କର୍ ଜସ୍ମିନ୍:
ଜସ୍ମିନ୍ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିବା ସେତେ କମ୍ । ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ସହିତ ମହକାଇଥାଏ । ଏହାର ମିଠା ମହକ କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ପରଫ୍ୟୁମ୍‌ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଡ଼ାଳ ସାରା ଘରକୁ ମହକାଇ ଦେଇପାରେ । ଏହି ଫୁଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ସମୟରେ ଫୁଟିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଯେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଋତୁ ନଥାଏ ଏହାର ଚମକଦାର ସବୁଜ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶୋଭା ବଢାଇଥାଏ ।

  • କିପରି ଯତ୍ନ ନେବେ?
    ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ ବରଂ ଛାଇ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ରଖିବା ଉତ୍ତମ । ଦ୍ବିପହରର ଟାଣ ଖରାରେ ଏହାକୁ ବାହାରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ । ଗଛର ମାଟିକୁ ବସନ୍ତ ଓ ଖରା ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ଓଦା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶୀତଦିନରେ ପାଣି ଦେବା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ମାତ୍ର ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦେବା ଅନୁଚିତ୍ ।
Hoya Lacunosa
Hoya Lacunosa (Getty Images)

2. ହୋୟା ଲାକୁନୋସା

ଏହି ଗଛରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼ ମହକି ଉଠେ । ଏହାର ବାସ୍ନାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଡାଲଚିନି, ମହୁ ଓ ଭାନିଲା ଆଦିର ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବେଶି ଚହଟି ଉଠିଥାଏ । ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ହାଙ୍ଗିଂ ପଟ୍‌ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଫଳରେ ଏହାର ଡ଼ାଳ ତଳକୁ ଓହଳି ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ ।

ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:

  • ଏହାକୁ ଆଲୋକିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ । କମ୍ ଆଲୋକରେ ରଖିଲେ ଏହାର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
  • ଏହାର ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ଶୁଖିଲା ହେବା ପରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ପୁଣି ଏହାର ମୂଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
Cattleya Orchids
Cattleya Orchids (Getty Images)

3. କାଟ୍‌ଲେୟା ଅର୍କିଡ୍:

ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କାଟ୍‌ଲେୟା ଅର୍କିଡ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଏହାର ଫୁଲର ଆକାର ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ୍‌ର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ବାସ୍ନା ସତେଜ ଲେମ୍ବୁର ବାସ୍ନା ଠାରୁ ନେଇ ଭାନିଲା, କେତେକ ଫୁଲ ମହୁ ଭଳି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ । ଏକ ମୁଠା ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଘରକୁ ମହକାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ।

ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:

  • ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ସକାଳର କଁଅଳିଆ ଖରା ସର୍ବୋତ୍ତମ । ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ଣର ତୀବ୍ର ଖରା ଖୁବ୍ କ୍ଷତିକାରୀ ଅଟେ ।
  • ଗଛର ମାଟି ପାଖାପାଖି ଶୁଖିଲା ହେବା ପରେ ହିଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍କିଡ୍ ଗଛର ମୂଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ।
Mint
Mint (Getty Images)

4. ପୁଦିନା:

ପୁଦିନା ନାଁ ଶୁଣି ଚମକି ପଡିଲେ କି? ଏହାର ଫୁଲ ସେତେ ସୌଖୀନ ଦେଖା ଯାଇ ନପାରେ ମାତ୍ର ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ହାତରେ ଦଳିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ସାରା ଏକ ସତେଜତାରେ ମହକି ଉଠେ । ଏହି ଗଛକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:

  • ପ୍ରତିଦିନ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯାଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଉଜ୍ବଳ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢିପାରେ ।
  • ମାଟିକୁ ଓଦା ରଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଗଛ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ।
Plumeria
Plumeria (Getty Images)

5. ପ୍ୟୁମେରିଆ:
ଏହି ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିରେ ବିତାଇଥିବା ଉଷୁମ ଓ ନିଆରା ସମୟ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦେଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସିଟ୍ରସ୍ (ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ), ଜସ୍ମିନ୍, ପିଚ୍ ଓ ନଡ଼ିଆ ଆଦିର ବାସ୍ନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ । ଏହି ଗଛରେ ଫୁଲ ନ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିଅର୍ ଲୁକ୍‌କୁ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତଥା ବାଲକୋନୀର ଶୋଭା ବହୁ ଗୁଣା ବଢାଇଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:

  • ଏହି ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ମିଳିଲେ ଏଥିରେ ସଠିକ ଭାବେ ଫୁଲ ଧରିଥାଏ ।
  • ଏହି ଗଛ ବଢିବା ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ଉପର ମାଟି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଶୀତଦିନରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ନ ଦେବା ଉଚିତ ।
Plumeria
Plumeria (Getty Images)

6. ୟୁକାଲିପଟାସ୍:
ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ମହଙ୍ଗାସ୍ପାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ସତେଜତା ଭରା ବାସ୍ନା ଘରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମହକ ଖେଳାଇ ଦିଏ । ଏଥିରେ ଫୁଲ ହେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଫୁଲ ନ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପତ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ମହକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିଅର୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ଏପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ:

  • ଏହି ଗଛ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରହିପାରେ । ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ । ଉପର ମାଟି ଶୁଖିଗଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

ଆପଣ କେଉଁ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ଏପରି ବନାନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ Corn ଚାଟ୍

ବିଶ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ: ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଳିବେ ଆଜିର ଦିନ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଚକୋ ଲାଭା କେକ୍

30 ବର୍ଷ ପରେ ତ୍ବଚାରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ କୋଲାଜେନ୍, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ବିକଳ୍ପ

ବିରିୟାନୀ ଦିବସ; ଜାଣନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀର ଇତିହାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ

TAGGED:

SCENTED PLANTS FOR INDOOR
FRAGRANT HOUSEPLANTS
HOME GARDENING
FRAGRANT FLOWERING PLANTS
SCENTED PLANTS FOR INTERIOR DECOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.