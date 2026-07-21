ବିନା ଏୟାର ଫ୍ରେଶନର୍ରେ ଫୁଲ ଭଳି ମହକିବ ଘର, ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ...
ଘରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମହକାଇବା ଏତେ ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ ଗଛ ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ...
Published : July 21, 2026 at 4:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ସେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ମହକ ଦେବାରେ ସଫଳ ଅଟନ୍ତି । ହେଲେ ଏହା ଘରର ପରିବେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସତେଜତା ଭରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସତେଜତା ଓ ମହକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ କିଛି ଗଛକୁ ନିଜର ଘରର ବଗିଚା, ବାଲକୋନୀ ଏପରି କି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ । ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଧରିଥିବା ଡ଼ାଳ ପୂରା ପରିବେଶକୁ ନିଜର ବାସ୍ନାରେ ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ । କୁତ୍ରିମ ବାସ୍ନା ଠାରୁ ଏହି ବାସ୍ନା ଘରେ ଏକ ସତେଜତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥାଏ । ଆମେ ଏପରି 6ଟି ଗଛ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ...
1. ମାଡାଗାସ୍କର୍ ଜସ୍ମିନ୍:
ଜସ୍ମିନ୍ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିବା ସେତେ କମ୍ । ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ସହିତ ମହକାଇଥାଏ । ଏହାର ମିଠା ମହକ କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଡ଼ାଳ ସାରା ଘରକୁ ମହକାଇ ଦେଇପାରେ । ଏହି ଫୁଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ସମୟରେ ଫୁଟିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଯେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଋତୁ ନଥାଏ ଏହାର ଚମକଦାର ସବୁଜ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶୋଭା ବଢାଇଥାଏ ।
- କିପରି ଯତ୍ନ ନେବେ?
ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ ବରଂ ଛାଇ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ରଖିବା ଉତ୍ତମ । ଦ୍ବିପହରର ଟାଣ ଖରାରେ ଏହାକୁ ବାହାରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ । ଗଛର ମାଟିକୁ ବସନ୍ତ ଓ ଖରା ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ଓଦା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶୀତଦିନରେ ପାଣି ଦେବା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ମାତ୍ର ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦେବା ଅନୁଚିତ୍ ।
2. ହୋୟା ଲାକୁନୋସା
ଏହି ଗଛରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼ ମହକି ଉଠେ । ଏହାର ବାସ୍ନାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଡାଲଚିନି, ମହୁ ଓ ଭାନିଲା ଆଦିର ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବେଶି ଚହଟି ଉଠିଥାଏ । ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ହାଙ୍ଗିଂ ପଟ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଫଳରେ ଏହାର ଡ଼ାଳ ତଳକୁ ଓହଳି ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ ।
ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:
- ଏହାକୁ ଆଲୋକିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ । କମ୍ ଆଲୋକରେ ରଖିଲେ ଏହାର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଏହାର ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ଶୁଖିଲା ହେବା ପରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ପୁଣି ଏହାର ମୂଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
3. କାଟ୍ଲେୟା ଅର୍କିଡ୍:
ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କାଟ୍ଲେୟା ଅର୍କିଡ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଏହାର ଫୁଲର ଆକାର ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ୍ର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ବାସ୍ନା ସତେଜ ଲେମ୍ବୁର ବାସ୍ନା ଠାରୁ ନେଇ ଭାନିଲା, କେତେକ ଫୁଲ ମହୁ ଭଳି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ । ଏକ ମୁଠା ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଘରକୁ ମହକାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ।
ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:
- ଏହି ଗଛ ପାଇଁ ସକାଳର କଁଅଳିଆ ଖରା ସର୍ବୋତ୍ତମ । ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ଣର ତୀବ୍ର ଖରା ଖୁବ୍ କ୍ଷତିକାରୀ ଅଟେ ।
- ଗଛର ମାଟି ପାଖାପାଖି ଶୁଖିଲା ହେବା ପରେ ହିଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍କିଡ୍ ଗଛର ମୂଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ।
4. ପୁଦିନା:
ପୁଦିନା ନାଁ ଶୁଣି ଚମକି ପଡିଲେ କି? ଏହାର ଫୁଲ ସେତେ ସୌଖୀନ ଦେଖା ଯାଇ ନପାରେ ମାତ୍ର ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ହାତରେ ଦଳିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ସାରା ଏକ ସତେଜତାରେ ମହକି ଉଠେ । ଏହି ଗଛକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:
- ପ୍ରତିଦିନ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯାଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଉଜ୍ବଳ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢିପାରେ ।
- ମାଟିକୁ ଓଦା ରଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଗଛ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ।
5. ପ୍ୟୁମେରିଆ:
ଏହି ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମିରେ ବିତାଇଥିବା ଉଷୁମ ଓ ନିଆରା ସମୟ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦେଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସିଟ୍ରସ୍ (ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ), ଜସ୍ମିନ୍, ପିଚ୍ ଓ ନଡ଼ିଆ ଆଦିର ବାସ୍ନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ । ଏହି ଗଛରେ ଫୁଲ ନ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିଅର୍ ଲୁକ୍କୁ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତଥା ବାଲକୋନୀର ଶୋଭା ବହୁ ଗୁଣା ବଢାଇଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ।
ଏପରି ନିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ:
- ଏହି ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ମିଳିଲେ ଏଥିରେ ସଠିକ ଭାବେ ଫୁଲ ଧରିଥାଏ ।
- ଏହି ଗଛ ବଢିବା ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ଉପର ମାଟି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଶୀତଦିନରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ନ ଦେବା ଉଚିତ ।
6. ୟୁକାଲିପଟାସ୍:
ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ମହଙ୍ଗାସ୍ପାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ସତେଜତା ଭରା ବାସ୍ନା ଘରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମହକ ଖେଳାଇ ଦିଏ । ଏଥିରେ ଫୁଲ ହେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଫୁଲ ନ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପତ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ମହକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିଅର୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ଏପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ:
- ଏହି ଗଛ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରହିପାରେ । ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ । ଉପର ମାଟି ଶୁଖିଗଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ୍ ।
ଆପଣ କେଉଁ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ।