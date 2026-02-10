ହୋଲିରେ ଶୁକ୍ର-ଶନିଙ୍କ ବିରଳ ସଂଯୋଗ; ୬ଟି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା
ହୋଲି ଦିନ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି, ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଲିକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଦିନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ହୋଲି ଦିନ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି, ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଗ ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।
ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ, କଳା ଏବଂ ଧନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେହିପରି ଶନି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯାହା ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶନିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହି ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗ୍ରହ ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ କ୍ୟାରିଅର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଂଯୋଗର ପ୍ରଭାବ 6ଟି ରାଶି ଉପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ବୃଷ:
ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ:
ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ । ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ସଂକେତ ରହିଛି ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ । ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ । ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପୁଣି ଗତି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ମକର:
ମକର ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ । ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । ଏକ ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ମାମଲାରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ହୋଲି ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ । ଚାଲିଥିବା ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହେବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଫଳତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ସମୟରେ ସଂଯମ, ଯୋଜନା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।
