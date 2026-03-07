ବଢୁଛି ତାତି; ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ କିପରି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଋତୁରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । କିପରି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : March 7, 2026 at 10:16 AM IST
HEAT WAVE IN INDIA, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦେଶର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ବା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ସହତି ଡାଇରିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ।
ଡାକ୍ତର ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ , 'ଗରମ ଦିନରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଗରମ ଦିନରେ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଆମ ଶରୀରର 70 ପ୍ରତିଶତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଟେ । ଯଦି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ ତେବେ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ।'
ଏଥି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଡ. ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି । ଖରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଗରମରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ ବୋହିଥାଏ । ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ରଖିଲେ ଶରୀରରୁ ତୀବ୍ର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଏ । ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାମୁଛା, ଟୋପି କିମ୍ବା ତଉଲିଆ ଦ୍ବାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ:
- ଶୋଷ ନ ଲଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ORS, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଲସି ଓ ନଡିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ଅଧିକ ଛଣା କିମ୍ବା ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
- ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
- ଢାଇରିଆ, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ
- ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପେଟରେ ଖରାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଖରାରେ ଶିଶୁ ତଥା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ
ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେମାନେ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଜଳ ଓ ପାନୀୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଗଲେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଅନୁଚିତ ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଲକ୍ଷଣ:
ନିଜ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଦେଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା, ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ । ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ORS ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅଭାବ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଖରା ଦିନେ ଦହି ସେବନ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
