ETV Bharat / lifestyle

ବଢୁଛି ତାତି; ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‌ରୁ କିପରି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଋତୁରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । କିପରି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

heat wave across india rising know how to avoid dehydration from expert
ବଢୁଛି ତାତି: ଗମ୍ଭୀର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‌ରୁ କିପରି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 7, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HEAT WAVE IN INDIA, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦେଶର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ବା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ସହତି ଡାଇରିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ।

ଡାକ୍ତର ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ , 'ଗରମ ଦିନରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଗରମ ଦିନରେ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଆମ ଶରୀରର 70 ପ୍ରତିଶତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଟେ । ଯଦି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ ତେବେ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ।'

ଏଥି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଡ. ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି । ଖରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଗରମରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ ବୋହିଥାଏ । ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ରଖିଲେ ଶରୀରରୁ ତୀବ୍ର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଏ । ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାମୁଛା, ଟୋପି କିମ୍ବା ତଉଲିଆ ଦ୍ବାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ:

  1. ଶୋଷ ନ ଲଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
  2. ORS, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଲସି ଓ ନଡିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
  3. ଅଧିକ ଛଣା କିମ୍ବା ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
  4. ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
  5. ଢାଇରିଆ, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ
  6. ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପେଟରେ ଖରାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ
  7. ଖରାରେ ଶିଶୁ ତଥା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ

ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେମାନେ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଜଳ ଓ ପାନୀୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଗଲେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଅନୁଚିତ ।

ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଲକ୍ଷଣ:
ନିଜ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଦେଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା, ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ । ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ORS ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍‌ ଅଭାବ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଖରା ଦିନେ ଦହି ସେବନ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ କିଣିବା ଆଗରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 7ଟି କଥା

ସୋଲୋ ଟ୍ରାଭେଲ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସମ୍ପର୍କରେ

ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏପରି ସହଜରେ ପୋଷକ ଭରା ଓଟ୍‌ସ ସ୍ମୁଦି ତିଆରି କରନ୍ତୁ

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)

TAGGED:

SUMMER DEHYDRATION RISKS
HOW TO DEAL WITH DEHYDRATION
DEHYDRATION
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି
HEAT WAVE IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.