ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଚାମଚ ଘିଅ, ଘରେ ଏପରି ପରଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧତା

ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଘିଅ ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ । ହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ।

ghee is beneficial for health know how to identify adulterated ghee at home
ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଚାମଚ ଘିଅ, ଘରେ ଏପରି ପରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 8:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘିଅର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଚାମଚ ଘିଅ ସେବନ ଦ୍ବାରା ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଥାଏ । ଏପରି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଘିଅର ସେବନ କରୁଥିବା କଥା ସ୍ବାକୀର କରିଛନ୍ତି । ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ତ୍ବଚା ଚମକଦାର ହେବା ସହିତ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିଦିନ ଘିଅ ଖାଇବାର ଲାଭ:

ସହଜରେ ହଜମ:

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଅନୁଯାୟୀ ଘିଅରେ ବ୍ୟୁଟିରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକ ଏକ ସର୍ଟ ଚେନ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଆମର ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରଳତା ଆସେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ ରହିଲେ ସମଗ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ ।

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି:

ଘିଅରେ ଭିଟାମିନ A,D, E ଏବଂ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ K ରହିଥାଏ । ଏହି ଭିଟାମିନ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ବଢାଇବାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ । ଭିଟାମିନ A ଓ K ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ଅଟନ୍ତି । ଏହା ଶରୀରର ଫ୍ରି ରାଡିକାଲସ୍ ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥାନ୍ତି । ଶରୀରର କୋଷଙ୍କୁ କମ୍ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ:

ଘିଅରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ K ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅବଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ହାଡ଼ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ହାଡ଼ର କ୍ଷୟ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଘିଅ ହାଡ଼ର ଘନତ୍ବକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ତ୍ବଚା ଏବଂ କେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ:

ଘିଅ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନେହସାର ତ୍ବଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନରମ କରିବା ସହିତ ଚମକଦାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା କେଶର ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରଖେ । ଶୁଖିଲା କେଶ ମୂଳକୁ ଆରାମ ଦେବା ସହିତ କେଶ ଝଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ:

ଘିଅର ଅନେକ ଫାଇଦା ରହିଛି । ହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ସେବନ ସହାୟକ ଅଟେ । ମାତ୍ର ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଶରୀର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ଏପରି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଘିଅର ଶୁଦ୍ଧତା:

ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କିଛି ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଲେଖୁଛୁ ଯାହା ଆପଣ ଘରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା କରି ଘିଅର ଶୁଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ।

  • ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତରଳିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଅଟେ । ସାଧାରଣତଃ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳି ଯାଇଥାନ୍ତି । ନକଲି ଘିଅ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ତରଳିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ।
  • ଆପଣ ଘିଅରେ କିଛି ଠୋପା ଆୟୋଡିନ ମିଶ୍ରଣ ପକାଇ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ପରେ ଘିଅର ରଙ୍ଗ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।
  • ଘିଅର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଘିଅ ଯଦି ଜଲଦି ତରଳି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ନକଲି ଘିଅକୁ ଗରମ କରିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଧଳା ଅବଶେଷ କିମ୍ବା ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
  • ଏହା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ରହିଥାଏ । ହେଲେ ନକଲି ଘିଅ ଗନ୍ଧହୀନ ହୋଇଥାଏ ।

(Disclaimer:ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

