ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଏହି ସବୁ କଥା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ...

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Having tatoo for first time remember these tips
Having tatoo for first time remember these tips (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 12:09 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରବାଦ: ଆଜିକାଲି ଟାଟୁ ବନାଇବା ଏକ ଫ୍ୟାସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ ପାଇବା ପାଇଁ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଯୁବପୀଢି ବେଶ୍ ଆଗଭର । ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସଭିଏଁ ଟାଟୁ ବନାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଟାଟୁ କେବଳ ଫ୍ୟାସନର ପରିଭାଷା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଟାଟୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ବନାଇବା ସେତେ ହି କଷ୍ଟକର । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଟାଟୁ କେବଳ ଏକ ଫ୍ୟାସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବେ ।

ଟାଟୁର ଡ଼ିଜାଇନ୍ ବାଛିବା ଆଗରୁ ଭାବନ୍ତୁ:

ଟାଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା, ବିଚାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି ଟାଟୁ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବ । ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ଟାଟୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଟୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଟ୍ରାଏଲ ଆପରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଦିଶିବ ।

ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ ତ୍ବଚା ଓ ନିଜର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ ନିଜର ତ୍ବଚା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଟାଟୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଥିଲେ କିମ୍ଭା ତ୍ବଚା ଶୁଖିଲା ଥିଲେ, ଟାଟୁ ବନାଇବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଟାଟୁ ବନାଇବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ମଦ୍ୟ, କ୍ଯାଫିନ କିମ୍ବା କୌଣସି କଷ୍ଟ ନିବାରଣକାରୀ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତକୁ ପତଳା କରିବା ସହିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବଢାଇଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ।

କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ:

ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ ବନାଉଥିଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଟାଟୁ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ଖାଲି ପେଟରେ ଟାଟୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି କରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇପାରେ । ଟାଟୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ।

ଟାଟୁ କରିବା ପରେ ଯତ୍ନ:

ଟାଟୁ ବନାଇବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଟାଟୁର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନିଆ ନ ଯାଏ । ଏଥିରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଭୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବାଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ସମୟ ସମୟେ ଟାଟୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ମଶ୍ଚରାଇରାଜର ଲଗାନ୍ତୁ । କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖରା ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

