ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଏହି ସବୁ କଥା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ...
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 2, 2025 at 12:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରବାଦ: ଆଜିକାଲି ଟାଟୁ ବନାଇବା ଏକ ଫ୍ୟାସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ ପାଇବା ପାଇଁ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଯୁବପୀଢି ବେଶ୍ ଆଗଭର । ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସଭିଏଁ ଟାଟୁ ବନାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଟାଟୁ କେବଳ ଫ୍ୟାସନର ପରିଭାଷା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଟାଟୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ବନାଇବା ସେତେ ହି କଷ୍ଟକର । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଟାଟୁ କେବଳ ଏକ ଫ୍ୟାସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବେ ।
ଟାଟୁର ଡ଼ିଜାଇନ୍ ବାଛିବା ଆଗରୁ ଭାବନ୍ତୁ:
ଟାଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା, ବିଚାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି ଟାଟୁ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବ । ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ଟାଟୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଟୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଟ୍ରାଏଲ ଆପରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଦିଶିବ ।
ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ ତ୍ବଚା ଓ ନିଜର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ ନିଜର ତ୍ବଚା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଟାଟୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଥିଲେ କିମ୍ଭା ତ୍ବଚା ଶୁଖିଲା ଥିଲେ, ଟାଟୁ ବନାଇବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଟାଟୁ ବନାଇବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ମଦ୍ୟ, କ୍ଯାଫିନ କିମ୍ବା କୌଣସି କଷ୍ଟ ନିବାରଣକାରୀ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତକୁ ପତଳା କରିବା ସହିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବଢାଇଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ।
କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ:
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଟାଟୁ ବନାଉଥିଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଟାଟୁ ବନାଇବା ଆଗରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଟାଟୁ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ । ଖାଲି ପେଟରେ ଟାଟୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏପରି କରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇପାରେ । ଟାଟୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଶୀତ ଋତୁରେ ଘରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଗରମ, ଲଗାନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗଛ
4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ବାଜିବ ସାହାନାଈ; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷର ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ
ଟାଟୁ କରିବା ପରେ ଯତ୍ନ:
ଟାଟୁ ବନାଇବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଟାଟୁର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନିଆ ନ ଯାଏ । ଏଥିରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଭୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବାଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ସମୟ ସମୟେ ଟାଟୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ମଶ୍ଚରାଇରାଜର ଲଗାନ୍ତୁ । କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖରା ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।