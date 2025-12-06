୨୦୨୬ରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି !
2026 ମସିହାରେ ହଂସ ଓ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ 3 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ।
Published : December 6, 2025 at 2:37 PM IST
Rajyoga in 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେବ 2025 । ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆବର୍ଷ 2026 । ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି 2026 ମସିହାରେ ହଂସ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, 2026 ବର୍ଷରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ହଂସ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ସେହିପରି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ତେବେ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ମେଷ:
2026 ମସିହାରେ, ହଂସ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆଣିବ । ମେଷ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ହଂସ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କାରବାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ବର୍ଷ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ, ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଦେଉଛି ।
କନ୍ୟା:
ହଂସ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଫଳରେ 2026 ବର୍ଷ, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ସହିତ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ମକର:
2026 ବର୍ଷ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । ହଂସ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ, ଏହି ସମୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । ନୂତନ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି 2026 ମସିହାରେ ସଫଳତା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଧନ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିପାରେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)