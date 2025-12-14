ଶୀତଦିନେ ବେଶି କେଶ ଝଡୁଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ
ଶୀତଦିନେ କେଶ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ପଛର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 14, 2025 at 5:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ଓ କେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ତ୍ବଚା ଖୁବ ଶୁଖିଯାଏ । ଏପରି ଶୁଷ୍କତା ପାଇଁ କେଶ ଝଡିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ମହଙ୍ଗା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାଦିନରେ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...
ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଶ୍ବେତା ଶାହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଆଜିକାଲି କେଶ ଝଡିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ପାଉଛି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଅନିୟମିତ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ଅଟେ ।' ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ତେବେ ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କାହିଁକି କେଶ ଝଡେ ?
ଶୁଖିଲା କେଶମୂଳ:
ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଶୁଷ୍କ ପବନ ତ୍ବଚା, ହାତ ଓ ଗୋଡ ସହିତ କେଶ ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା କରିଦିଏ । ଏଥିପାଇଁ ରୂପି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏଥିପାଇଁ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
ଅଧିକ ତେଲ ଲଗାଇବା:
ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ବହୁ ଲୋକ କେଶରୁ ଶୁଷ୍କତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ରୂପି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଓ କେଶ ଝଡିଥାଏ । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶାମ୍ପୂ କରିବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ଗରମ ପୋଷାକ:
ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗରମ କମ୍ବଳରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଥାଉ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁ । ଏଥିପାଇଁ କେଶ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବା ସହିତ ଛିଡିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନରମ କପଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ।
ଭିଟାମିନ D ଅଭାବ:
ଥଣ୍ଡାଦିନରେ କେଶ ଝଡିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭିଟାମିନ D ଅଭାବ ଅଟେ । ଏହି ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ କେଶ ଝଡୁଛି ତେବେ ନିଜର ତୁରନ୍ତ ଭିଟାମିନ D ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
କେଶ ଝଡିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପୀଡିତ । ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢିବା ପଛରେ ଧୂଳି, ଧୁଆଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ, UV ରଶ୍ମି, ଚିନ୍ତା, ହର୍ମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ଆଦି କାରଣ ରହୁଛି । ଏଥିପାଇଁ କେଶ ଝଡିବା ଠାରୁ ନେଇ ଚନ୍ଦାପଣ, କେଶ ପତଳା ହେବା, ଦୁଇମୁହାଁ କେଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।
