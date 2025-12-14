ETV Bharat / lifestyle

ଶୀତଦିନେ ବେଶି କେଶ ଝଡୁଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

ଶୀତଦିନେ କେଶ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ପଛର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Hair fall worsening in winter know the reason behind it
ଶୀତଦିନେ ବେଶି କେଶ ଝଡୁଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 14, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ଓ କେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ତ୍ବଚା ଖୁବ ଶୁଖିଯାଏ । ଏପରି ଶୁଷ୍କତା ପାଇଁ କେଶ ଝଡିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ମହଙ୍ଗା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାଦିନରେ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...

ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଶ୍ବେତା ଶାହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଆଜିକାଲି କେଶ ଝଡିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ପାଉଛି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଅନିୟମିତ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ଅଟେ ।' ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ତେବେ ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କାହିଁକି କେଶ ଝଡେ ?

ଶୁଖିଲା କେଶମୂଳ:

ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଶୁଷ୍କ ପବନ ତ୍ବଚା, ହାତ ଓ ଗୋଡ ସହିତ କେଶ ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା କରିଦିଏ । ଏଥିପାଇଁ ରୂପି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏଥିପାଇଁ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ଅଧିକ ତେଲ ଲଗାଇବା:

ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ବହୁ ଲୋକ କେଶରୁ ଶୁଷ୍କତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ରୂପି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଓ କେଶ ଝଡିଥାଏ । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶାମ୍ପୂ କରିବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଗରମ ପୋଷାକ:

ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗରମ କମ୍ବଳରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଥାଉ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁ । ଏଥିପାଇଁ କେଶ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବା ସହିତ ଛିଡିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନରମ କପଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ।

ଭିଟାମିନ D ଅଭାବ:

ଥଣ୍ଡାଦିନରେ କେଶ ଝଡିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭିଟାମିନ D ଅଭାବ ଅଟେ । ଏହି ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ କେଶ ଝଡୁଛି ତେବେ ନିଜର ତୁରନ୍ତ ଭିଟାମିନ D ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

କେଶ ଝଡିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପୀଡିତ । ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢିବା ପଛରେ ଧୂଳି, ଧୁଆଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ, UV ରଶ୍ମି, ଚିନ୍ତା, ହର୍ମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ଆଦି କାରଣ ରହୁଛି । ଏଥିପାଇଁ କେଶ ଝଡିବା ଠାରୁ ନେଇ ଚନ୍ଦାପଣ, କେଶ ପତଳା ହେବା, ଦୁଇମୁହାଁ କେଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 90 ଦିନ ପାଇଁ ଚିନିକୁ କରନ୍ତୁ ନା' ଦେଖିବେ ଶରୀରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

TIPS TO STOP HAIR FALL
CAUSES OF HAIR LOSS IN WINTER
WINTER HAIR CARE TIPS
DRY AND FRIZZY HAIR CARE
WINTER HAIR CARE TIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.