ଡିସେମ୍ବରରେ ଗତି ବଦଳାଇବେ ଗ୍ରହ, ଏହି 5 ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ !
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନେକ ରାଶିକୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Published : December 8, 2025 at 3:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ , ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଓଲଟା ଚଳନ କରି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏକାଠି ହେବା ଏକ ବିରଳ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶି ଛାଡି ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏଭଳି ଭାବରେ, ଧନୁ ରାଶି ମାସ ସାରା ଉର୍ଜା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ ।
ମେଷ: ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଶୀଘ୍ରତାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କର୍କଟ: ଏହି ସମୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପାରିବାରିକ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ରହିବ ।
ସିଂହ: କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ଶୁଭ ରହିବ । ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ, କଳା, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଚାକିରି ଆବେଦନ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସମ୍ଭବ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଅଛି ।
ବିଛା: ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମୟ । ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ ଲାଭ ଆଣିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)