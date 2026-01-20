ଛୋଟ କଥାରେ ବଢିଯାଉଛି କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କମ୍ କରିବେ ଚିନ୍ତା
Published : January 20, 2026 at 8:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଉ । କାମ ଠାରୁ ନେଇ ଘରର ସମସ୍ୟା, ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ମଣିଷ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି । ଏହା ଅଧିକ ବଢିଗଲେ ଚିଡଚିଡ଼ାପଣ ବଢିଯାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ଆପଣ ବି କ'ଣ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ନିଜ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଖବରରେ ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ଓ କିପରି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ପଢନ୍ତୁ...
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ ଚାକିରି, କ୍ୟାରିୟର, ନିଜସ୍ବ ଜୀବନ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢି ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେରିକାନ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ । ଏହା ସହିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତା ବଢିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ।
ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ:
|ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ଦ୍ବାରା ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ସୃଜନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଠିକ ଭୁଲର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡର ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।
|ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଚିନ୍ତା ବଢିଥାଏ । ସେରୋଟୋନିନ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବଢିଥାଏ । ଡୋପାମିନର ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଏ । କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ବା ଆନନ୍ଦ ହେବା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ।
|ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ଦେଖାଯାଏ । ରକ୍ତନଳୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଏଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ମାଇଗ୍ରେନ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
|ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡ. ସୁବୈୟା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କର୍ଟିସୋଲ, ଆଡ୍ରେନାଲାଇନ୍ ଏବଂ ନୋରାଡ୍ରେନାଲାଇନ୍ ଭଳି ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚଳନୀୟ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ବାରା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଫଳରେ ହୃଦୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ।
ଶରୀର ଉପରେ ପଡିଥାଏ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ:
ଚିନ୍ତା ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବହୁ ବିପଦଜନକ ଅଟେ ।
- ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଓଜନ ବଢିଯାଏ । ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଋତୁଚକ୍ରକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।
- ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।
- ଡିପ୍ରେସନ ବଢିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ।
- ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତନଳୀ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
ଏପରି କମ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍:
- ପ୍ରଥମତଃ ଷ୍ଟ୍ରେସ ପଛର କାରଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ।
- ଷ୍ଟ୍ରେସ କମ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଲିବା ସହିତ ଧ୍ୟାନ, ପାଠପଢିବା, ନାଚିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ । ହାୱାର୍ଡ ହେଲ୍ଥ ପବ୍ଲିଶିଂର ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ 30 ମିନିଟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣାନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଜର ଭାବନାକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)