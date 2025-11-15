ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଏହି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ...
Published : November 15, 2025 at 9:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୋଷ୍ଠକଠିନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରୂପେ ଉଭା ପାଉଛି । ସଠିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ନ ପିଇବା, ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭାବ ତଥା ଖାଦ୍ୟରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସବୁ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଳ କଠିନ, ଶୁଷ୍କ ଓ ଗଣ୍ଠିଦାର ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଟଏଲେଟରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ସଠିକ ଅନ୍ତରାଳରେ ମଧ୍ୟ ମଳ ଆସି ନ ଥାଏ । ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଯୋଗୁଁ ମଳଦ୍ବାରରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେଳେ କୋଷ୍ଠକଠିନ୍ୟ ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଳ ଆସି ନଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ,ଥକ୍କା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା ବଢିଥାଏ ।
ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପାୟ:
କିଛି ଲୋକ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ । ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଖୁସି ଛାବଡ଼ା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଇଛନ୍ତି । କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ମଳତ୍ୟାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଖୁସି ଛାବଡ଼ାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କିପରି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ...
ଏପରି ଖାଆନ୍ତୁ:
- ଏକ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଏଥିରେ ପାଣିରେ ବତୁରା ଯାଇଥିବା ଏକ ଚାମୁଚ ଚିଆ ସିଡ଼ ମିଶାନ୍ତୁ ।
- ଏହା ଉପରେ ଡ଼ାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଖୁସି ଛାବଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।
- ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଖୁସି ଛାବଡ଼ାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଆଗରୁ ଖାଆନ୍ତୁ । 3 ଦିନ ଲଗାତାର ଏପରି କରିଲେ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ଏହି ଉପାୟରୁ ଶରୀରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ:
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାର ଫାଇଦା:
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ଫଳ ଅଟେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହଜମପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ ଫଳ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଫାଇବରର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଟେ । ଏଥିରେ ଥିବା ପପେନ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟର ପାଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନିୟମିତ ରୂପେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେବନ ଦ୍ବାରା ମଳତ୍ୟାଗରେ ଆରାମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପେଟର ସମସ୍ତ ମଇଳାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଚିଆ ସିଡ଼ର ଉପକାରିତା:
ଚିଆ ସିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଦୁଇଗୁଣ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇ ଖାଦ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ପେଟରୁ ସହଜରେ ମଇଳା ସଫା ହେବା ସହିତ ମଳ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ତ୍ରାହି ମିଳେ । ଚିଆ ସିଡ଼ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ଏହା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
ଡ଼ାଲଚିନି:
ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଡ଼ାଲଚିନି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଔଷଧ ଅଟେ । ଏହାର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଲେ ଏହା ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ।
ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଚିଆ ସିଡ଼ ଓ ଡ଼ାଲଚିନିର ମିଶ୍ରଣ ଖାଇଲେ ଏହା ଶରୀରର ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ । ଏହା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଫାଇବର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲଗାତାର ଭାବେ 8-10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
(DISCLAIMER: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)
