ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ: ୫ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା !

ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏ ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।

Ganga dussehra
ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 1:28 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା, ଆଜି ମେ' ୨୫ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବୈଦିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ୨୫ ମେ' ସକାଳ ୪:୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉଦୟ ତିଥିର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି । ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ମାତା ଗଙ୍ଗା ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଶି ପାଇଁ ଅପାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଏହି ରାଶିମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଏହି 5ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ

ବୃଷ:

ଏହି ସମୟ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ହେବ ।

ମିଥୁନ:

କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଲାଭଜନକ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିବ । ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ।

କର୍କଟ:

ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।

କନ୍ୟା:

କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ।

ମକର:

ଏହି ସମୟ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ନୂତନ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆଣିବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।

ସ୍ନାନ ଏବଂ ଜଳ ଦାନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି
ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ପବିତ୍ର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଜଳ, ସରବତ୍‌, ସତ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

