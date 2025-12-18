ETV Bharat / lifestyle

Yearender 2025: ରେଜ୍ ବେଟ୍ଠୁ ଅରା ଫାର୍ମିଂ, 2025ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଲା ଏହି ଶବ୍ଦ

2025 ମସିହାରେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛି ।

from rage bait to aura farming know top 10 trending pop culture words of 2025
ରେଜ୍ ବେଟ୍ ଠାରୁ ଅରା ଫାର୍ମିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ 2025 ମସିହାରେ ପପ୍ କଲଚରର 10ଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 1:02 PM IST

4 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବଦଳୁଥିବା ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ଶବ୍ଦକୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଭଳି ୟୁନିଭର୍ସିଟି Word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପପ୍ କଲଚରର କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବିଷୟରେ...

1. ରେଜ୍ ବେଟ୍ (Rage bait):

ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି Rage bait କୁ 2025 ମସିହାର Word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । Rage baitର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ଲେଖିବା ବା ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଇବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବା । ଏପରି କରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଦର୍ଶକ ଓ ପାଠକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି । 2025 ମସିହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ Rage bait ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିନେଇଛି ।

2. AI ସ୍ଲୋପ୍(AI slop):

AI ସ୍ଲୋପ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭାଷାକାରମାନେ 2025 ମସିହାରେ ଦୁନିଆକୁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । Macquarie dictionary ଏହାକୁ Word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା AI ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ କ୍ବାଲିଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ତଥା ମନୋରଂଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

3. ପାରାସୋସିଆଲ୍ (Parasocial):

ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏହାର କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ? ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ? କିମ୍ବା ରିଲ ଲାଇଫର ହିରୋକୁ ନିଜର ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଭାବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ??? ତେବେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ପାରାସୋସିଆଲ । ଏହା ଏକ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଭାବନା । କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଆପଣ ସେହି ଅବାସ୍ତବିକ ଚରିତ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ସୁକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତି । କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରାସୋସିଆଲ ଶବ୍ଦକୁ 2025 ମସିହାର word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନୂତନ କଥା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏହା 2025ରେ ଏକ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

4. ଭାଇବ୍ କୋଡିଂ(vibe coding):

ଭାଇବ୍ କୋଡିଂ ଆଜିକାଲି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ ମୁତାବକ କୋଡିଂ କରିବା । ଏହି ଭାଇବ୍ କୋଡିଂର ଫଳ ସ୍ବରୁପ ଆପଣ ଆଜି AI ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ମେଟ ଭଳି କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ପାଲଟିଛି । ଆଗରୁ ଏକ ୱେବସାଇଟର କୋଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ AI ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କୋଡ ଲେଖି ଦେଉଛି । ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ।

5. ଅରା ଫାର୍ମିଂ (Aura Farming):

2025 ମସିହାରେ ଅରା ଫାର୍ମିଂ(Aura Farming) ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ହଟକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଏପରି ଏକ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟତା ବିକିରଣ କରେ । ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପପୁଲାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ଏବେ ଧୁରନ୍ଧର ସିନେମାରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନୃତ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଛି ।

6. ଏଜେଣ୍ଟିକ (Agentic):

ଏହି ଶବ୍ଦ ଆଗରୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ 2025ରେ ଏହାର ପରିଭାଷା ବଦଳିଯାଇଛି । ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ AI ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାକୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ । ଏହାକୁ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ।

7. ବାୟୋହ୍ୟାକ୍ (Biohack):

ଲୋକେ ଥଣ୍ଡାପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଓ ବ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ବାୟୋହ୍ୟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ 2025 ମସିହାରେ ଏହା ଶରୀରରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅବସ୍ଥା ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିଷ୍ଟବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବା ଯାଏଁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି । ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୟାକ୍ ପୋପୁଲାର ହେଉଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ନିଜର ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବଳତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରିଆ ।

8. ମେନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର (Main Character):

2025 ମସିହାରେ Main Character କେବଳ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ନିଜ କାହାଣୀର ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଏହି Main Character ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ Main character energy କନସେପ୍ଟରେ ଅନେକ ନିଜର କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ...

ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ନିଜର ସନଗ୍ଲାସ୍ ବାହାର କରିବା...

ନିଜର ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା

ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କଫି ବନାଇ ନିଜର ବ୍ରେକ ଅପ୍‌ର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା

9. ଗ୍ଲୋ ଅପ୍ (Glow up):

ଗ୍ଲୋ ଅପ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ହୋଇରହିନାହିଁ । ସମୁଦାୟ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ଲେବଲ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ହିଁ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥ । 2025 ମସିହାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ଲୋ ଅପ୍‌ ଆଣିବା ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍କିନ କେୟାର ଠାରୁ ନେଇ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଓ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିନଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭାଇବ ଅଟେ ।

10. ବ୍ରୋଲିଗାର୍ସି (Broligarchy):

ବ୍ରୋଲିଗାର୍ସି ଏକ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ, ଯାହା ଜଣେ ଧନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲିକ ଚାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍, ନିବେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଆଦିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

