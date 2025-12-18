Yearender 2025: ରେଜ୍ ବେଟ୍ଠୁ ଅରା ଫାର୍ମିଂ, 2025ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଲା ଏହି ଶବ୍ଦ
2025 ମସିହାରେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛି ।
Published : December 18, 2025 at 1:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବଦଳୁଥିବା ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ଶବ୍ଦକୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଭଳି ୟୁନିଭର୍ସିଟି Word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପପ୍ କଲଚରର କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବିଷୟରେ...
1. ରେଜ୍ ବେଟ୍ (Rage bait):
ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି Rage bait କୁ 2025 ମସିହାର Word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । Rage baitର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ଲେଖିବା ବା ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଇବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବା । ଏପରି କରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଦର୍ଶକ ଓ ପାଠକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି । 2025 ମସିହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ Rage bait ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିନେଇଛି ।
2. AI ସ୍ଲୋପ୍(AI slop):
AI ସ୍ଲୋପ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭାଷାକାରମାନେ 2025 ମସିହାରେ ଦୁନିଆକୁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । Macquarie dictionary ଏହାକୁ Word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା AI ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ କ୍ବାଲିଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ତଥା ମନୋରଂଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
3. ପାରାସୋସିଆଲ୍ (Parasocial):
ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏହାର କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ? ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ? କିମ୍ବା ରିଲ ଲାଇଫର ହିରୋକୁ ନିଜର ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଭାବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ??? ତେବେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ପାରାସୋସିଆଲ । ଏହା ଏକ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଭାବନା । କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଆପଣ ସେହି ଅବାସ୍ତବିକ ଚରିତ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ସୁକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତି । କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରାସୋସିଆଲ ଶବ୍ଦକୁ 2025 ମସିହାର word of the year ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନୂତନ କଥା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏହା 2025ରେ ଏକ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
4. ଭାଇବ୍ କୋଡିଂ(vibe coding):
ଭାଇବ୍ କୋଡିଂ ଆଜିକାଲି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ ମୁତାବକ କୋଡିଂ କରିବା । ଏହି ଭାଇବ୍ କୋଡିଂର ଫଳ ସ୍ବରୁପ ଆପଣ ଆଜି AI ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ମେଟ ଭଳି କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ପାଲଟିଛି । ଆଗରୁ ଏକ ୱେବସାଇଟର କୋଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ AI ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କୋଡ ଲେଖି ଦେଉଛି । ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ।
5. ଅରା ଫାର୍ମିଂ (Aura Farming):
2025 ମସିହାରେ ଅରା ଫାର୍ମିଂ(Aura Farming) ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ହଟକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଏପରି ଏକ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟତା ବିକିରଣ କରେ । ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପପୁଲାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ଏବେ ଧୁରନ୍ଧର ସିନେମାରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନୃତ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଛି ।
6. ଏଜେଣ୍ଟିକ (Agentic):
ଏହି ଶବ୍ଦ ଆଗରୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ 2025ରେ ଏହାର ପରିଭାଷା ବଦଳିଯାଇଛି । ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ AI ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାକୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ । ଏହାକୁ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ।
7. ବାୟୋହ୍ୟାକ୍ (Biohack):
ଲୋକେ ଥଣ୍ଡାପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଓ ବ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ବାୟୋହ୍ୟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ 2025 ମସିହାରେ ଏହା ଶରୀରରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅବସ୍ଥା ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିଷ୍ଟବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବା ଯାଏଁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି । ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୟାକ୍ ପୋପୁଲାର ହେଉଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ନିଜର ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବଳତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରିଆ ।
8. ମେନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର (Main Character):
2025 ମସିହାରେ Main Character କେବଳ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ନିଜ କାହାଣୀର ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଏହି Main Character ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ Main character energy କନସେପ୍ଟରେ ଅନେକ ନିଜର କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ...
ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ନିଜର ସନଗ୍ଲାସ୍ ବାହାର କରିବା...
ନିଜର ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କଫି ବନାଇ ନିଜର ବ୍ରେକ ଅପ୍ର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା
9. ଗ୍ଲୋ ଅପ୍ (Glow up):
ଗ୍ଲୋ ଅପ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ହୋଇରହିନାହିଁ । ସମୁଦାୟ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ଲେବଲ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ହିଁ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥ । 2025 ମସିହାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ଲୋ ଅପ୍ ଆଣିବା ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍କିନ କେୟାର ଠାରୁ ନେଇ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଓ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିନଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭାଇବ ଅଟେ ।
10. ବ୍ରୋଲିଗାର୍ସି (Broligarchy):
ବ୍ରୋଲିଗାର୍ସି ଏକ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ, ଯାହା ଜଣେ ଧନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲିକ ଚାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍, ନିବେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଆଦିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।