ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ସହଜରେ କିପରି ରହିବେ ଫିଟ୍...
ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ । ଏହା ଫଳରେ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼େ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସହଜରେ କରିିବେ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ...
By Bilal Bhat
Published : November 15, 2025 at 3:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତ ଦିନରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏକ ବହୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ । ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଆମର ଓଜନ କମ୍ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଉଠେ । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଆମେ କମ୍ ପାଣି ପିଇଥାଉ ଓ ବେଳେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଭିଟାମିନ Dର ପରିମାଣ ଶରୀରରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ନିଜର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଇପାରିବେ ।
ଘରେ ହିଁ ଏପରି କିଛି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଥଣ୍ଡାରେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ଇନଡ଼ୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ । ଯୋଗ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ ଉପାୟ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଏହି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣାନ୍ତୁ...
- ଘରେ ହାଲୁକା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ
- ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ।
- ଜୋରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ।
- ଦୌଡ଼ି ଡ଼ିଆଁ ବା Skipping ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
- ସିଡ଼ିରେ ଚଢନ୍ତୁ ଓ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ।
- ନିଜର ପ୍ରିୟ ଗୀତରେ ନାଚନ୍ତୁ ।
ଘରେ ହିଁ ଫିଟ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣେଇପାରିବେ ।
ଖାଦ୍ୟ ସେବନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା । ସାରା ଦିନରେ ନିଜକୁ ଭୋକିଲା ରଖି ତିନି ଥର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଏପରି ଆପଣ ନିଜର ଜଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନର ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯକର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢାନ୍ତୁ ।
ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଅନ୍ତୁ:
ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କମ୍ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ପାଚନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର କ୍ଷମତା କମ୍ ହୁଏ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ପିଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ:
- ଗରମ ପାଣି ପିଇବାଦ୍ବାରା ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ । ଗରମ ପାଣିରେ ମହୁ ଓ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଶରୀରର ଚର୍ବି ଅଂଶକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ।
- ହେଲଥ୍ ଲାଇନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗରମ ପାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ । ଗରମ ପାଣି ଶରୀରରେ ଗତି କରିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଇଳାକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିବା କରିଦିଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ।
- ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗରମ ପାଣି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡେଟକ୍ସ ପାନୀୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଗରମ ପାଣିକୁ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ତାପମାନ ବଢିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ।
- ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ମାତ୍ରା କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହ ରାତିରେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ସଠିକ ଭାବେ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
(Disclaimer: ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଭଲ ହେବ । )
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ