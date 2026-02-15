ETV Bharat / lifestyle

ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏପରି ସହଜରେ ପୋଷକ ଭରା ଓଟ୍‌ସ ସ୍ମୁଦି ତିଆରି କରନ୍ତୁ

ସକାଳେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବା ଖୁବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପଡ଼େ । ଖବରରେ 5 ମିନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଜଳଖିଆ ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ ।

Easy nutricious Oats smoothie recipefor breakfast
ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏପରି ସହଜରେ ପୋଷକ ଭରା ଓଟ୍‌ସ ସ୍ମୁଦି ତିଆରି କରନ୍ତୁ... (Getty)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି କାଲି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ କରିବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି । ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବା ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପଡ଼େ । ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ବଜାରର ତୈଳଯୁକ୍ତ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ।

କୁହାଯାଏ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ରାଜାଙ୍କ ପରି କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଉର୍ଜା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରଳ 5 ମିନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଜଳଖିଆ ବିଷୟରେ ଖବରରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପକାର ରହିଛି ।

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:

  • ରୋଲଡ ଓଟ୍‌ସ
  • ଭଜା ହୋଇଥିବା କଖାରୁ, ଅଳସି କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି
  • ସେଓ ଗୋଟିଏ
  • 3ଟି ଖଜୁରି
  • ଭିଜା ହୋଇଥିବା ଚିଆସିଡ୍ 1 ଚାମଚ
  • ପାଣି କିମ୍ବା ଖିର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ

କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ?

  1. ରୋଲଡ ଓଟ୍‌ସ ଓ ଚିଆସିଡ୍‌କୁ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । (ରାତି ସାରା ଭିଜାଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ)
  2. ସେଓ ଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ । ଖଜୁରୀରୁ ମଞ୍ଜି କାଢି ନିଅନ୍ତୁ ।
  3. ଭିଜା ହୋଇଥିବା ଓଟ୍‌ସ, ଚିଆ ସିଡ୍‌, ସେଓ ଓ ଖଜୁରୀକୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଖିର ମିଶାଇ ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ ।
  4. ଆପଣଙ୍କ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଟ୍‌ସ ସ୍ମୁଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:

ଓଟ୍‌ସ ଓ ଚିଆସିଡ୍‌ରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ରହିଥାଏ । ଏହା ପେଟକୁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ । ଫଳରେ ବେଶି ଭୋକ ହୋଇନଥାଏ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ ।

ଏହା ଓଜନ ବଢାଇଥାଏ:

ଏହି ସ୍ମୁଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆପଣ ପାଣି ବଦଳରେ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଫ୍ୟାଟ ଖିର ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଏବଂ ବାଦାମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଟର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବନାଇ ପାରିବେ ।

ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଉପକାର

  1. ଓଟ୍‌ସ ରକ୍ତରେ ରକ୍ତଶର୍କରାର ପରିମାଣ କମ୍ କରିଥାଏ ।
  2. ଖଜୁରି ଓ ମଞ୍ଜି ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଫୁଲ ରଖିଥାଏ ।
  3. ଚିଆ ସିଡ଼ ଓ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକରେ ଓମେଗା 3 ରହିଥାଏ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ ।

ସେଓ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଫଳ ମିଶାଇପାରିବେ:

ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ସେଓ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଶାଇ ପାରିବେ । କଦଳୀ ଓ ସପେଟା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।

Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍‌ ।

