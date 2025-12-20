ଶୀତରେ ଓଠ ଫାଟୁଛି କି ? ନରମ ଓ ଗୋଲାପୀ ଓଠ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପାୟ...
ଶୀତଦିନେ ଅନେକ ଲୋକ ଓଠ ଫାଟିବାର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇ ପାରେ...
Published : December 20, 2025 at 9:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତ ଦିନରେ ଓଠ ଫାଟିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବଦଳୁଥିବା ପାଗରେ ଓଠ ଶୁଖିଯାଇ ଫାଟିଯାଏ । ବହୁ ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲିପ୍ ବାମ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେଲି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଓଠ ଫାଟିବା ଦ୍ବାରା ବହୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ । ହେଲେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି...
ଘରୋଇ ଉପାୟ:
ଗୋଲାପ ପାଖିୁଡ଼ା:
କିଛି ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ାକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବତୁରାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ପେଶି ଏକ ଚିକ୍କଣ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଭଳି ଲଗାଇପାରିବେ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଦୈନିକ 3ରୁ 4 ଥର ଓଠରେ ଲଗାଇଲେ, ଏହା ଓଠକୁ କୋମଳ ରଖିଥାଏ ।
ମିଲ୍କ ଥିସିଲ:
ମିଲ୍କ ଥିସିଲରେ ଥିବା ଫ୍ୟାଟ ଅଂଶ ଓଠ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ଓଠ ନରମ ରହିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍କ ଥିସିଲ୍କୁ ଓଠରେ ଲଗାଇ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । 10-15 ମିନିଟ ପରେ ଏହାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ତୁଳା ବତୁରାଇ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ । ଏପରି ସବୁଦିନ କରିଲେ ଭଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ।
ଲେମ୍ବୁ ରସ:
କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଓଠ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ । ସେମାନେ ଏକ ଚାମୁଚ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ମହୁକୁ ମିଶାଇ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନିଜ ଓଠରେ ଲଗାଇ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ନିଜ ଓଠରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେଲି ବା ବାମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏପରି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଓଠ ଶୁଖିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଶିଥାଏ ।
ଡାଳିମ୍ବ ରସ:
ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ଓ କିଛି ପରିମାଣର ଡାଳିମ୍ବ ରସକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନିଜ ଓଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏପରି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଖିବା ପରେ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ତୁରନ୍ତ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଓଠ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଏହାକୁ ଏକ ଗୋଲପୀ ଚମକ ଦେଇଥାଏ । JTIR ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ମହୁରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଓଠ ଫାଟିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ଫାଟୁଥିବା ଓଠକୁ ସଠିକ କରିଥାଏ ।
ଚିନି:
ଶୁଖିଲା ଓଠ ଉପରେ ବହୁ ମୃତ କୋଷିକାମାନେ ଜମା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରବିଂ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଚମୁଚ ଚିନି, ମହୁ ଓ ଅଲିଭ ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେଲି ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଠରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଓଠ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନରମ ହୋଇଯାଏ । ସପ୍ତାହକୁ 2ଥର ଏହାକୁ କରିଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
ଅନ୍ୟ ଉପାୟ:
- ଏକ କାକୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଚୋପା ସହିତ ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାର ରସକୁ ଓଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ । 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଏର୍ଗୋନୋମିକସ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଠ ଫାଟିଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ ।
- ଗ୍ଲିସେରନ ଓ ଗୋଲାପ ଜଳକୁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଓଠରେ ଲଗାଇ ଶୁଅନ୍ତୁ ।
- ଭିଟାମିନ Eର ତେଲକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଠରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ।
- ଓଠକୁ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଲିପ୍ ମାସ୍କ ଓ ଲିପ୍ ବାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ ।
