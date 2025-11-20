ETV Bharat / lifestyle

କମ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ? ଶରୀରରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ

ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିର ଅଭାବ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

drinking less water causes many health issues know the reasons
କମ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ଶରୀରରେ ଏହି ସବୁ ଭୟାନକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ... (Freepik)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Issues of Drinking less water daily, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପାଣି କେତେ ଜରୁରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ । ମାତ୍ର ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନେକ ସମୟରେ ସଠିକ ପରିମାଣର ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା କୁହନ୍ତି । ଆମ ଶରୀରର 70 ପ୍ରତିଶତ ଜଳରେ ଭରପୂର । ଏହା କେବଳ ଆମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ନଥାଏ ବରଂ ଶରୀରର ବହୁ ଜରୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ହେଲେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୀରା ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

drinking less water causes many health issues know the reasons
କମ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ଶରୀରରେ ଏହି ସବୁ ଭୟାନକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ... (Getty Imags)

ହୀରା ମେହେଟ୍ଟା ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି । ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶ କମ୍ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ...

  • କେଶ ଝଡ଼ିବା:

ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳ ଶୁଷ୍କ ହେବା ସହିତ କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ । ଯଦି ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏପରି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ଜାଣି ନିୟନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ।

  • ନିଶ୍ବାସରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ:

ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରଶ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ହୀରା ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଲାଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁପାଇଁ ବ୍ରଶ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ବାସରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ ।

  • ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା:

ହୀରା ମେହେଟ୍ଟା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ନ ରହିଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଏହା ଶରୀରରୁ ଝାଳ ଓ ମୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ ।

  • ଅଧିକ ହାଲିଆ ଲାଗିବା:

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣ ପିଇଲେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ । କମ୍ ପରିମାରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଥକ୍କା ଲାଗିଥାଏ ।

ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ:

  1. ପାଣି କମ୍ ପିଇଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଭ୍ରମ ଓ ଚିନ୍ତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ ।
  2. ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶ କମ୍ ହେଲେ ମେଦର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ସଠିକ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇଲେ ମେଦବହୁଳତାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ଓ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ।
  3. ପାଣି ସଠିକ ଭାବେ ନ ପିଇଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିଏ । ଏହା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଓ ଭାରୀ ଭାରୀ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।
  4. ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।
  5. ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସମସ୍ୟା ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହୁଏ ।
  6. ତ୍ବଚା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ତ୍ବଚାରେ ଦାଗ ଓ ଭାଙ୍ଗ ପଡିବାକୁ ଲାଗେ ।

ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ?

ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ, ଋତୁ ଓ ଶାରୀରିକ ଗତି ବିଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ 2.5ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏହା ଛଡ଼ା ନିଜର ଖାଦ୍ୟରେ ପାଣିଯୁକ୍ତ ଫଳ ପରିବାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)

TAGGED:

LOW WATER INTAKE IS DANGEROUS
DANGEROUS LOW WATER INTAKE
LOW WATER LEVELS IN THE BODY
HOW MUCH WATER SHOULD DRINK DAILY
DISADVANTAGE OF DRINKING LESS WATER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.