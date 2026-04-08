ଚମକଦାର ଓ ସୁନ୍ଦର ତ୍ବଚା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା କ୍ରିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ସବୁ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ଫଳ ରସ ସାମିଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
Published : April 8, 2026 at 9:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମକଦାର ତ୍ବଚା ପାଇଁ କେବଳ ବଜାରର ଦାମିକା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ବାରମ୍ବାର ପାର୍ଲର ଯିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚମକଦାର ତ୍ବଚା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜୁସ୍ ବା ରସ୍ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ଓ ଭିଟାମିନ ପ୍ରଭୃତି ତ୍ବଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମକ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରସ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ପୋଷଣ ଦେବା ସହିତ ତ୍ବଚାରେ ନୂଆ ଚମକ୍ ଆଣିଥାଏ...
ଗାଜର ଓ ବିଟ୍ ରସ:
ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଜର ଓ ବିଟ୍ର ମିଶ୍ରଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ । ବିଟରେ ପୋଟାସିୟମ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଆଇରନ, ଭିଟାମିନ୍ C ଆଦି ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଜରରେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ A ରହିଛି । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷତିକାରୀ କିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ବଚାରେ ପଡୁଥିବା ଭାଙ୍ଗ ଓ ବୟସର ଛାପକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହି ଜୁସ୍ ତ୍ବଚାରେ ଏକ ଗୋଲାପି ଚମକ ଆଣିଥାଏ ।
ଘିଁ କୁଆରୀ ରସ:
ଘିଁ କୁଆଁରୀ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅମୋଘ ଔଷଧି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର କ୍ଷତ ଭରଣା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତ୍ବଚାକୁ ନମନୀୟ ଓ ନରମ ରଖିବାରେ ଘିଁ କୁଆଁରୀ ରାମବାଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରଣ, ଶୁଖିଲା ତ୍ବଚା ଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଘିକୁଆଁରୀ ରସ ପିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିଜ ତ୍ବଚାରେ ଫରକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
କାକୁଡି ରସ:
ଖରା ଦିନରେ ତୈଳୀୟ ତ୍ବଚା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାକୁଡି ରସ ଚମତ୍କାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ସିଲିକା ଓ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାରେ ଜ୍ବଳନର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ତ୍ବଚାକୁ ଠଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଭିତରରୁ ସଫା ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚାରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆଖି ତଳୁ କଳା ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
କଳାଜୀରା ରସ:
କଳାଜୀରାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସ ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଆମ ତ୍ବଚାରୁ ବୟସର ଛାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । କଳାଜୀରାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୁସ୍ ବା ରସ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ତ୍ବଚାକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚା ଆହୁରି ଚମକଦାର ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ।
ଟମାଟୋ ରସ:
ଟମାଟୋରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ । ଯାହା ତ୍ବଚା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ନରମ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଚମକଦାର କରିଥାଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚାରୁ ବୟସର ଛାପ ଉଭେୟ ଯାଇଥାଏ ।
ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
- ସତେଜ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ:
ସର୍ବଦା ସତେଜ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପିଅନ୍ତୁ । ପ୍ଯାକେଟରେ ମିଳୁଥିବା ରସରେ ଚିନି ଓ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ପ୍ରଭୃତି ମିଶିରହିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
- ଅତ୍ଯଧିକ ଚିନି ଖାଇବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ:
ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ରସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ପକାଇବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ଓ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ ସମୟରେ ଖିଆଲ ରଖନ୍ତୁ:
ଏହି ସମସ୍ତ ଜୁସ୍ ବା ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଖାଲି ପେଟରେ କିମ୍ବା ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଟେ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)