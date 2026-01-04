ETV Bharat / lifestyle

ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଫଳ ଏବଂ ଧନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ପତ୍ନୀମାନେ କରନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ କାମ

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଫଳ ଏବଂ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

Want To Make Your Husband Successful and Rich
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଫଳ ଏବଂ ଧନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? (GETTY IMAGES))
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 4, 2026 at 8:13 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଚିରାଜୁ କିରଣ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଘରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।

ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ...

  • ଅନେକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଘରୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସ୍ବାମୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
  • ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘର ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଓଦା କପଡାରେ ଘରର ତଳ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ପୋଛିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
  • କିଛି ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ମାତ୍ରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ।
  • ସଫା କରିଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଖିବା ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କପଡ଼ାକୁ ଓଲଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ।

ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ:

ପ୍ରତିଦିନ, ସ୍ନାନ ପରେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ, ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ମିଳିବ ।

ମନ୍ତ୍ର...

ଓଁ ସର୍ବସ୍ବରୁପ ସର୍ବେଶେ ସର୍ବଶକ୍ତିସମନ୍ବିତେ (ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते)

ଭୟେଭ୍ଯସ୍ତ୍ରାହି ନୋ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦେବୀ ନମୋଃସ୍ତୁତେ (भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते)

ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୁଏ, ଭୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସକାଳେ ଚା' ତିଆରି କରିବାକୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚୁଲି ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ "ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ" ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ଉପାୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

  • ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ଯ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନେ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବା ଉଚିତ ।
  • ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦେବୀଙ୍କୁ କିସମିସ୍ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ।
  • ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଶୁଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେବା ଉଚିତ୍ । ପରିହାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସବୁଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ତେଣୁ, ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
  • ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଏକ ହଳଦିଆ କପଡା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଳେଇଚ ରଖନ୍ତୁ । କପଡାଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।
  • ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଅଳେଇଚ ରଖିପାରିବେ।
  • ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପର୍ସରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଳେଇଚ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
  • ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଏକ ହଳଦିଆ କପଡା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କର୍ପୁର ରଖନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିରେ ଧୂପକାଠି ଜଳାନ୍ତୁ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧୂପକାଠି ଜଳାନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ।
  • ସବୁଜ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମାଟିରେ ତିଆରି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ରବିବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
  • ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମାଚିରାଜୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ସହ ଅନେକ ରୂପରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ।

(Disclaimer: ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ETV ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ମତଚ ନୁହେଁ । ତଥାପି, ପାଠକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଏହି ସୂଚନା କେତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ।)

