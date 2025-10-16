100 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ; ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ
ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ବହୁତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : October 16, 2025 at 4:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 20 (ସୋମବାର) ଦିନ ଆଲୋକର ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ବହୁତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ETV ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହା ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ଯୋଗକୁ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି (କର୍କଟ), ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ।
ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ, ଦୀପାବଳିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ଯୋଗ 3ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶି ବିଷୟରେ...
କର୍କଟ:
କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯାହା ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିବ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଗ ଦଶମ ଘରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ । ବିଦେଶରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଗ ନବମ ଘରେ, ଭାଗ୍ୟଗୃହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଫେରି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ନିଜ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଓ ବିନମ୍ରତା ଆସିବ । ଫଳରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଦୀପାବଳିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଅନ୍ୟ ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)