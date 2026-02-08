ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : February 8, 2026 at 7:14 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ରହିବ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିଦେବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ଭାବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହୋଇଯିବେ। ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତଥାପି, ଆପଣ ଆଜି ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହଜ କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଏକପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ। ହସ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ବୁଝିପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅସଂଯମ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦରେ ନପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମକର: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନରେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଣିପାରେ, ଯାହା ହତାଶା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ। ଆଜି ତୁମେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ତୁମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ତୁମେ ତୁମର ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବ।
ମୀନ: ଆଜି ରବିବାର, ୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ଥଣ୍ଡା, ନିଶ୍ୱାସ, କାଶ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାର। ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କମ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।