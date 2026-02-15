ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ରାଶିଫଳ: ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ । ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ରବିବାର । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ । ରବିବାର, ଫେବୃଆରୀ 15, 2026 । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଏହା ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଏହି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ କିଣି ପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପରିବାରରୁ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ଥି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ହାରାହାରି ଦିନ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେବ । ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦିନଟିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିତିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ।
ଧନୁ: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଉଠିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା କିମ୍ବା କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ଘରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମର ଚାପ ରହିବ । ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ମକର: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଏକ ନୂତନ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଏକ ସଫଳ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ।