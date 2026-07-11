ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି ଶନିବାର ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : July 11, 2026 at 9:04 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଏଡନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମିଥୁନ: ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆଜି ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିବାହ ମନୋଭାବ ଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମେଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦିନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବେ।
ବିଛା: ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କାମରେ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନିରାଶା କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବଦନାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ।