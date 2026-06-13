ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ
ଆଜି ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 13, 2026 at 6:48 AM IST
ମେଷ: ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ଆପଣ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ । ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ କିମ୍ବା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଭାରୀ ଲାଗିପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ନୂତନ କାମ ପାଇ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ । ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଉଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଦ୍ୱିଧା ନକରି ତାହା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
ସିଂହ: ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।
ତୁଳା: ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆହୁରି କ୍ଷତି କରିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ କାମରେ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଏହା ନିରାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ଘର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସରକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ତଥାପି, ଦିନସାରା କିଛି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ । କାହାର କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବେ । କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।