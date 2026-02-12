ରାଶିଫଳ: ମେଷରୁ ମୀନ, କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଗୁଗୁବାର ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 12, 2026 at 6:54 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାରି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତରେ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦିନ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ କାମକୁ ବୋଝ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଏକାଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନିବେଶ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ । ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସେୟାର ବଜାରରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯାନବାହାନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବ୍ୟାପିଯିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ରହିବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବାର ଭୟ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି କିଣି ପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଥକାପଣ ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କାମରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।