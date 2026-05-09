ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସମ୍ମାନିତ ହେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘାରିବ ଚିନ୍ତା !
ଆଜି ମେ' 9 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 9, 2026 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, ୯ ମଇ, ୨୦୨୬, ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଆଶା କରିପାରିବେ । ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଯାନବାହାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ବୃଷ: ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ । ଆପଣ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ରହିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଥକା ଲାଗିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ: ମକର ରାଶିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ; ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବାକୁ କଠିନ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଶିରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ । ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ବିଷାଦର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଆପଣ ଭାରୀ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ,ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଣ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ନହେବାରୁ ନିରାଶାର ଭାବନା ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତରେ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସମୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ; ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ତୁଳା: ମକର ରାଶିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ପରିବେଶ ବିବାଦ କିମ୍ବା କଳହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଅପମାନ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିବାଦ ଏଡାନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବତାରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଏହା ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃମିଳନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଦୃଢ଼ତାର ଅଭାବ ହେତୁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତିତ ରଖିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମକର: ଦିନଟି ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ଉତ୍ଥିତ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶୁଭ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେବ, ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କମିଯିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କୌଣସି ମାମଲାରେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ; ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି; ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ହାରାହାରି ଦିନ ।
ମୀନ: ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ପରିଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛି ।