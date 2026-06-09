ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜି ଜୁନ 9 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 6:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିବେଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପଡ଼ିବା ଏଡନ୍ତୁ। ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଠକେଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହୋଇପାରେ; ଚାପ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଭଲ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ, ବୃଦ୍ଧି ଭାଗ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପୂଜାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କବଳିତ କରିପାରେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ବିଶେଷକରି, ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜଳାଶୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମାନି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଉପଭୋଗ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିତିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଲ ମତରେ ରହିବେ; ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ, ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସୁଖଦ ଭାବରେ ବିତିବ। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଉଦ୍ୟମରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ନାଜୁକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଆୟୋଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

TAGGED:

RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.