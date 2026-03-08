ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 8, 2026 at 6:56 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ । ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାନର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । କାହା ସହିତ ମଜା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପ୍ରବଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ମଧ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଆଜି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅସଂଯମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି । ଅଧିକ ଲାଭ ଲୋଭରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରେମର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଅବିବାହିତମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ସରକାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।