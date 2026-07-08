ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପଢନ୍ତୁ
ଆଜି ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 8, 2026 at 6:34 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ବୁଧବାର, ୮ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬, ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ପାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରେ। ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି; ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଭଲ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ପରିଚିତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
କର୍କଟ: ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରୀ ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଭାବନାର ଶିକାର ହେବେ; ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଭାଗୀଦାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ; ଆପଣ ଏକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ଯାହା ଖୁସି ଆଣିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଗୃହ ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ସଂଯମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ; ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିପାରେ।