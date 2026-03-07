ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଏମାନେ ହେବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 7, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ଖୁସି ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବେ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶକୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ହଜି ଯାଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ପର୍ବ ଋତୁରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହତାଶ ହେବେ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ । ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ତଥାପି, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ । ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଠୋର ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ ।
ସିଂହ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ କରିବ ।
କନ୍ୟା: ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗ ଆଜିର ଦିନକୁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାର ଯାଦୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛିବ। ଆପଣ ମିଠା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେବ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେନ। ତଥାପି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର କିଣନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ । ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଅଧିକ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ । ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନର ମଜା ନେବେ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଖିବ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାମ ଧୀର ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାମ କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିପାରେ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ । ଆପଣ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।