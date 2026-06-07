ETV Bharat / lifestyle

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଲାଭବାନ ହେବେ କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜି ଜୁନ 7 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 6:47 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat
Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି, ରବିବାର, ଜୁନ୍ 7, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଦିନଟି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିବାରେ ବିତିବ, ଯାହା କିଛି ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ପଦୋନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭର ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ; ଆପଣ ନିଜର ଭାବନାକୁ କେହି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଦିନଟି କିଛିଟା ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିତାଇବା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ; ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ। ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରର୍ଥକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ; ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ; ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ; ଅବହେଳା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ପରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ହାରାହାରି ରହିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କିମ୍ବା ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ; ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ଆପଣ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ; ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଉପହାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଖୁସି ପାଇବେ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ମତଭେଦ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର, ସାମାନ୍ୟ ଲାଭର ଲୋଭରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଭାବିଚିନ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।

TAGGED:

RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.